Il diritto di sapere: nessuna famiglia può essere condannata a cercare per sempre

Il 30 agosto si celebra la Giornata internazionale delle vittime di sparizioni forzate. Un crimine che non appartiene solo ai libri di storia o a dittature del passato: ancora oggi è una realtà in molte parti del mondo.

Da sottolineare che non bisogna confondere il fenomeno delle sparizioni forzate con quello, ben più ampio, delle persone scomparse. L’ONU evidenzia come, a volte, la scomparsa di bambini e adolescenti possa essere confusa con rapimenti, fenomeni di tratta, sfruttamento minorile, reclutamento forzato, migrazioni, violenze familiari e criminalità organizzata. Ma secondo la Dichiarazione sulla Protezione di Tutte le Persone dalla Scomparsa Forzata, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992, si parla di scomparsa forzata quando: “le persone sono arrestate, detenute o rapiti contro la loro volontà o altrimenti private della loro libertà da funzionari di diversi rami o livelli di Governo, o da gruppi organizzati o privati che agiscono per conto o con il sostegno, diretto o indiretto, consenso o acquiescenza del Governo, seguiti da un rifiuto di rivelare il destino o la posizione delle persone interessate o da un rifiuto di riconoscere la privazione della loro libertà, che pone tali persone fuori dalla protezione della legge”.

Uno degli aspetti drammatici e, al tempo stesso, sorprendenti è proprio questo: in molti casi, ad essere responsabili di tali crimini sono pubblici ufficiali (o persone a loro vicine). Una condizione che rende molto più difficile ritrovare le vittime.

Qualche tempo fa, Amnesty International dedicò grande attenzione al tema delle sparizioni forzate. Tra i paesi segnalati dall’organizzazione figuravano Siria, Sri Lanka, Argentina, Egitto e Iran. “Dove sono?” La Giornata internazionale per le vittime di sparizione forzata Ora sappiamo che la lista dei paesi colpiti da questa piaga è molto più ampia. La sparizione forzata può emergere anche all’interno di società apparentemente democratiche e sviluppate. E, in molti casi, istituzioni, apparati di sicurezza e sistemi giudiziari non garantiscono trasparenza e misure di contrasto.

Dietro queste statistiche, però, non ci sono numeri: ci sono persone. E non di rado le vittime di sparizione forzata sono bambini o adolescenti. Un ragazzo che viveva per strada. Una ragazza arrestata durante una protesta. Un giovane che ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere.

Un documento delle Nazioni Unite relativo al Messico riportava 15.603 bambini e adolescenti segnalati come scomparsi tra il 1964 e il 12 novembre 2021 (di cui 12.580 dal 2007 in poi). Adolescenti che la famiglia continua a cercare per decenni senza sapere che fine hanno fatto. Il fenomeno delle sparizioni forzate non colpisce soltanto le persone che scompaiono. Spesso sono proprio le madri, le mogli, le sorelle, le figlie a cercare per anni la verità sui cari scamparsi. Vivono in una sorta di limbo, divise tra la speranza di ritrovare i propri cari e la certezza che non li rivedranno più. Il loro dolore non si attenua fino a quando non sanno che fine hanno fatto i propri cari. Non è un caso se uno dei temi centrali di questa giornata internazionale è il diritto di sapere.

Amnesty International ha più volte sottolineato che i familiari delle persone vittime di sparizione forzata sono loro stessi oggetto di intimidazioni e violenze. Con la risoluzione 65/209, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 30 agosto Giornata internazionale delle vittime delle sparizioni forzate, a partire dal 2011, per chiedere agli Stati membri di prevenire le sparizioni, di aiutare nella ricerca delle persone scomparse, e di indagare sui responsabili e garantire giustizia e riparazione alle vittime e alle loro famiglie. Ma questo non avviene quasi mai.

La Giornata internazionale delle vittime di sparizioni forzate serve a ricordare anche questo: finché una famiglia continua a chiedersi «Dove sei?», non ci sarà pace. Né per la persona scomparsa né per i suoi cari. Il diritto alla verità e il diritto alla giustizia non sono privilegi riservati a chi vive nelle società più sicure. Sono diritti umani fondamentali. E nessuna emergenza, nessuna “sicurezza”, nessun conflitto possono trasformare un essere umano in una vittima di sparizione forzata.