Il 20 novembre ricorre la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un’occasione per celebrare e diffondere consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questa data non è casuale: il 20 novembre 1989, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. Per la prima volta nella storia, bambini e adolescenti vengono riconosciuti come titolari di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

Quest’anno l’UNICEF Italia ha deciso di dedicare la giornata idealmente al diritto alla pace perché in tutto il mondo, conflitti, fame, sfollamenti e crisi climatiche stanno mettendo seriamente a rischio l’infanzia. Più di 500 milioni di bambini – quasi uno su cinque a livello globale – vivono in paesi teatro di guerre o altri conflitti. Ogni anno, più della metà dei bambini nel mondo subisce qualche forma di violenza e 273 milioni di bambini e giovani non frequentano la scuola. Nei conflitti, i bambini vengono uccisi, feriti, reclutati e rapiti. Scuole, ospedali e reti idriche vengono distrutti e l’accesso agli aiuti umanitari viene negato proprio quando ce n’è più bisogno. Oggi più che mai è fondamentale sensibilizzare sull’importanza di garantire a tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti il diritto di crescere in contesti sicuri, inclusivi e liberi dalla violenza.

In occasione della giornata sono numerose le iniziative previste in tutta Italia e realizzate grazie al supporto di rappresentanti e volontari dell’UNICEF per offrire opportunità di riflessione, sensibilizzazione e partecipazione sull’importanza della pace.

Diverse le attività legate al tema della pace: nelle scuole che aderiscono al programma “Scuole per i diritti” l’UNICEF ha invitato a sviluppare con i bambini e i giovani una riflessione sul tema della pace, attraverso attività educative differenziate per fascia d’età. Negli ospedali della rete Baby Friendly sarà promosso il diritto alla pace, strettamente collegato al diritto alla salute, alla nutrizione e alla protezione di ogni bambina e bambino. Nei Musei e nelle Biblioteche riconosciuti dall’UNICEF “Amici dei bambini” verrà promossa la realizzazione di una bibliografia suddivisa per fasce d’età e la “Vetrina della Pace”, uno spazio dedicato a libri e materiali sul tema della pace e dei diritti dell’infanzia, accompagnato dove possibile, da letture animate, laboratori e momenti di approfondimento.

Vorrei ricordare che il prossimo 19 novembre a Milano si terrà la XXV edizione della Marcia per i diritti, organizzata dal Comitato Provinciale UNICEF di Milano e dalla Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza di Milano.

Ma saranno coinvolti anche i Comuni: da diversi anni, l’ANCI e l’UNICEF Italia invitano tutti i Comuni ad aderire all’iniziativa “Go Blue”, illuminando di blu un monumento, un edificio pubblico o un luogo simbolico della propria comunità per rendere visibile e ricordare che i diritti di bambine, bambini e adolescenti rappresentano una priorità dell’azione amministrativa.