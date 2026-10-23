IA4Vision: imparare a usare la tecnologia per scegliere in autonomia

Usare il telefono per leggere una comunicazione personale, cercare un’informazione o accedere a un servizio significa poter decidere quando farlo, senza aspettare che qualcun altro sia disponibile. Per una persona cieca o ipovedente questa libertà dipende anche dall’accessibilità degli strumenti e dalla possibilità di imparare a utilizzarli. È su questo terreno che si colloca IA4Vision, il progetto avviato il 1° ottobre 2026 dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del Lazio insieme alle sezioni territoriali. La comunicazione ufficiale indica un percorso di diciotto mesi, finanziato dalla Regione Lazio, che coinvolgerà almeno 110 persone cieche e ipovedenti. Sono previsti corsi personalizzati, accompagnamento nell’uso delle tecnologie e due centri di riferimento, a Roma e Frosinone.

Il programma comprende anche piattaforme accessibili per l’orientamento e il commercio online di ausili, oltre a forme di sostegno tra persone che condividono esperienze simili. Sono attività da realizzare: il numero dei destinatari descrive l’obiettivo del progetto, senza anticiparne gli esiti. Il punto interessante è l’attenzione all’apprendimento. Possedere uno smartphone non dice ancora quanto una persona riesca a usarlo per le proprie necessità. Un lettore di schermo, per esempio, permette di esplorare l’interfaccia attraverso informazioni sonore; VoiceOver è uno degli strumenti documentati da Apple. Occorre però conoscere i comandi, orientarsi nelle applicazioni e capire quando una difficoltà dipende dall’interfaccia. Un pulsante privo di un nome comprensibile può interrompere un’operazione anche a chi sa usare bene il dispositivo.

L’intelligenza artificiale aggiunge possibilità da esplorare, come spiegare un passaggio o descrivere un’immagine. Perché siano utili, la persona deve poter porre domande, controllare la risposta e riconoscere i limiti dello strumento. Anche la European Blind Union, nel programma dei suoi webinar di ottobre, richiama la verifica dei contenuti generati, la privacy e il controllo umano. Sono aspetti che appartengono alla formazione quanto la conoscenza delle funzioni. Una risposta pronunciata con sicurezza può contenere un errore; imparare a confrontarla con una fonte affidabile aiuta a mantenere il governo delle proprie decisioni. L’accompagnamento individuale può avere qui un valore concreto. Chi lavora su documenti avrà esigenze diverse da chi vuole soprattutto comunicare con i familiari o consultare informazioni. La scelta dell’ausilio dovrebbe partire da queste attività e lasciare spazio alle abitudini dell’utilizzatore. Anche il ritmo conta: spiegare un comando una volta non garantisce che la persona si senta pronta a ripeterlo da sola. Servono occasioni per provare, fare domande e tornare su un passaggio.

La presenza di riferimenti territoriali prevista da IA4Vision offre una strada per affrontare questa esigenza, da verificare nell’attuazione. A rendere credibile un percorso di autonomia saranno le operazioni che i partecipanti riusciranno a svolgere secondo le proprie scelte. Per valutarlo sarà utile chiedere quanto un servizio sia diventato più facile da raggiungere, quali barriere rimangano e se l’assistenza continui a essere disponibile quando serve. Sono domande più vicine alla vita quotidiana di un semplice elenco di dispositivi consegnati. C’è poi una responsabilità che resta a chi progetta i servizi. La formazione degli utenti non può rendere irrilevante un modulo inaccessibile o una procedura che impedisce di completare una richiesta. Le competenze personali e la qualità delle interfacce devono crescere insieme. Il lavoro comincia da qui: mettere ciascuno nelle condizioni di leggere la propria comunicazione, capire le alternative e scegliere come procedere. Con il tempo necessario e con la riservatezza che una decisione personale merita.