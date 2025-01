IA e cure sanitarie: al centro ci sia sempre la dignità della persona

La Santa Sede, nella recente nota denominata “Antiqua et Nova“, focalizzata sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e Intelligenza umana frutto della mutua riflessione tra Dicastero per la Dottrina della Fede e Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha sottolineato con forza che lo sviluppo tecnologico deve essere posto al servizio delle persone e del bene comune, anche e soprattutto durante il processo di cura. Occorre evidenziare che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nella cura degli anziani, sta rivoluzionando il settore sanitario e sociale, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili e a garantire la loro dignità.

L’IA offre soluzioni innovative che permettono di monitorare costantemente lo stato di salute degli anziani, prevenire situazioni di rischio e supportare i caregiver nelle loro attività quotidiane. Uno degli ambiti in cui l’IA trova maggiore applicazione è quello delle cure domiciliari, dove la presenza di sensori e dispositivi intelligenti consente di rilevare in tempo reale eventuali anomalie nei parametri vitali e di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Grazie a sofisticati algoritmi di apprendimento automatico, questi dispositivi sono in grado di analizzare una grande quantità di dati e fornire indicazioni precise e personalizzate sulle condizioni di salute dell’anziano. L’IA può essere impiegata per migliorare la comunicazione tra il paziente, i familiari e i professionisti della salute, facilitando lo scambio di informazioni e la coordinazione delle cure. Un altro aspetto fondamentale di questa tecnologia nella cura degli anziani riguarda la promozione della loro autonomia e indipendenza. Attraverso l’impiego di robot di assistenza e dispositivi domotici, è possibile supportare le persone anziane nelle attività quotidiane, come la preparazione dei pasti, la gestione dei farmaci e la mobilità all’interno della casa.

Queste tecnologie possono essere particolarmente utili per gli anziani che vivono da soli o che soffrono di patologie croniche, permettendo loro di mantenere una vita dignitosa e autonoma il più a lungo possibile. Tuttavia, l’adozione dell’IA nel campo delle cure domiciliari solleva anche importanti questioni etiche e morali. È essenziale garantire che queste tecnologie siano utilizzate nel rispetto della dignità della persona anziana, evitando qualsiasi forma di discriminazione o stigmatizzazione. La progettazione e l’implementazione dei sistemi di IA devono tenere conto delle esigenze e delle preferenze degli utenti, assicurando che l’intervento tecnologico sia sempre finalizzato al benessere e alla sicurezza del paziente. Inoltre, è fondamentale affrontare il problema della privacy e della protezione dei dati personali, garantendo che le informazioni raccolte siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza.

La formazione e la sensibilizzazione dei caregiver e dei professionisti della salute, in cui Acli Colf è impegnata da sempre, sono altrettanto importanti per un uso efficace e responsabile dell’IA nelle cure domiciliari. È necessario che questi operatori acquisiscano le competenze tecniche necessarie per interagire con le nuove tecnologie e comprendano l’importanza di un approccio empatico e centrato sulla persona. Infine, è cruciale promuovere una collaborazione stretta tra i diversi attori coinvolti nel processo di cura, come i ricercatori, gli sviluppatori di tecnologie, i decisori politici e le organizzazioni di assistenza. Solo attraverso un approccio integrato e multidisciplinare sarà possibile sfruttare al meglio le potenzialità dell’IA per migliorare la qualità della vita degli anziani e garantire la loro dignità. In conclusione, l’intelligenza artificiale rappresenta una risorsa preziosa per il settore delle cure domiciliari, offrendo soluzioni innovative per monitorare la salute degli anziani, supportare la loro autonomia e migliorare la comunicazione tra i diversi attori coinvolti nella cura.

E’ fondamentale affrontare con attenzione le questioni etiche e morali legate all’uso di queste tecnologie, garantendo il rispetto della dignità della persona e la protezione dei dati personali. Solo attraverso un approccio responsabile e centrato sulla persona sarà possibile sfruttare appieno le potenzialità dell’IA per migliorare la qualità della vita degli anziani e offrire loro cure dignitose e sicure.