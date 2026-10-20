I giovani con disabilità scrivono la propria agenda europea

Scegliere il proprio futuro e contribuire alle decisioni della società. È l’orizzonte del manifesto “The Right to Shape Our Future”, pubblicato dal Forum europeo sulla disabilità, EDF, in occasione della Giornata internazionale della gioventù. Il documento nasce anche da un’indagine condotta nel 2025 dal Comitato giovani del Forum, alla quale hanno risposto 183 persone nell’Unione europea e oltre i suoi confini. La presentazione ufficiale del manifesto ne descrive tre direzioni: vivere in una società giusta e accessibile, costruire il proprio percorso e contribuire a orientare la società. La pubblicazione di agosto trasforma le esperienze raccolte in richieste rivolte ai decisori politici e al movimento delle persone con disabilità. È un passaggio che riconosce ai giovani un ruolo nella definizione delle priorità.

Il numero dei partecipanti aiuta a comprendere la base del lavoro: i risultati riguardano le persone che hanno risposto e vanno letti entro questo contesto. Il valore del documento risiede anche nella possibilità di ascoltare che cosa chiedono e quali relazioni individuano fra accessibilità, opportunità e partecipazione. Nella parte dedicata alla capacità di incidere sulla società, il Forum richiama l’accesso alle informazioni e la presenza delle persone con disabilità nei luoghi della rappresentanza e della comunicazione, comprese le redazioni e il mondo del cinema. Il testo integrale del manifesto propone inoltre forme di sostegno alle decisioni e percorsi di accompagnamento fra i servizi per l’infanzia e l’autonomia adulta. Si tratta di proposte del movimento, offerte al confronto pubblico. Il loro interesse sta nel rapporto fra possibilità individuali e organizzazione della comunità. Partecipare a una discussione richiede di sapere che esiste, comprenderne i contenuti e trovare una modalità per esprimersi. Per un giovane che utilizza tecnologie assistive, per esempio, l’accessibilità di un documento o di un modulo può determinare la possibilità di inviare un contributo in autonomia. Per altre persone possono essere utili linguaggi più chiari, sottotitoli o tempi di confronto adeguati. Sono aspetti che chi organizza una consultazione può valutare insieme ai partecipanti.

La dimensione digitale attraversa così la cittadinanza: una pagina informativa, una riunione a distanza o un questionario diventano luoghi nei quali prende forma la relazione fra persone e istituzioni. Progettarli considerando esigenze diverse può ampliare il numero di voci che riescono a partecipare. Il manifesto invita anche a guardare ai passaggi della vita, quando cambiano gli interlocutori e le possibilità da esplorare. L’accompagnamento fra adolescenza ed età adulta può aiutare a orientarsi, a conoscere risorse e a formulare scelte personali. In questo percorso, il confronto con coetanei e persone che hanno vissuto esperienze simili può offrire occasioni di apprendimento e di scambio. La proposta di sostegni alle decisioni valorizza inoltre la capacità della persona di esprimere preferenze, con gli aiuti necessari a comprenderne le alternative.

Per le organizzazioni, l’invito è a costruire spazi nei quali la partecipazione abbia un seguito riconoscibile. Sapere come un contributo viene discusso e quali scelte ne derivano rende più chiaro il rapporto fra ascolto e responsabilità. Anche il giornalismo può contribuire, dando spazio a giovani con disabilità come interlocutori sui temi che conoscono e sulle scelte che desiderano sostenere. Il documento europeo offre argomenti da approfondire e richieste da mettere in dialogo con istituzioni e società civile. La sua pubblicazione è una notizia perché porta nel dibattito una prospettiva formulata dai diretti interessati. L’idea di futuro che ne emerge riguarda la libertà di progettare la propria vita e la possibilità di partecipare alla costruzione di quella collettiva, con informazioni accessibili, sostegni adeguati e occasioni concrete per far sentire la propria voce.