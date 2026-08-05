Hiroshima, 81 anni dopo: il ricordo che richiama il mondo alla pace e al disarmo

Ci sono date che appartengono alla storia, e altre che appartengono alla coscienza dell’umanità. Il 6 agosto 1945 è una di queste. Alle ore 8:16 e 8 secondi, il bombardiere statunitense Enola Gay sganciò su Hiroshima la prima bomba atomica mai utilizzata in guerra. L’ordigno, esploso a circa 576 metri dal suolo con una potenza equivalente a 12.500 tonnellate di tritolo, cancellò in pochi istanti una città e cambiò per sempre il destino del mondo. Migliaia di persone morirono sul colpo, mentre altre continuarono a soffrire per anni le devastanti conseguenze delle radiazioni. Da allora, Hiroshima è divenuta il simbolo universale della distruzione provocata dall’uomo quando la scienza viene piegata alla logica della guerra. Ricordare quella tragedia non significa soltanto onorare la memoria delle vittime innocenti. Significa soprattutto assumersi la responsabilità di impedire che simili orrori possano ripetersi. Nell’attualità purtroppo segnata da tensioni internazionali, conflitti armati e dalla crescente instabilità degli equilibri geopolitici, il ricordo di Hiroshima non può ridursi a una semplice commemorazione. Deve trasformarsi in un forte richiamo alla responsabilità politica, morale e umana di tutti i popoli.

Particolarmente significativo è il ruolo delle nazioni di antica tradizione cristiana che, purtroppo, detengono la maggior parte degli arsenali nucleari del pianeta. Proprio da esse dovrebbe partire un rinnovato impegno per il disarmo, per la riduzione degli armamenti e per la costruzione di relazioni internazionali fondate sulla fiducia reciproca e sul dialogo. Non può esistere una pace autentica fondata sulla minaccia dell’annientamento. La vera sicurezza nasce dalla cooperazione tra i popoli, dal rispetto della dignità di ogni persona e dalla volontà di risolvere i conflitti attraverso la diplomazia.

Oggi più che mai quindi, i grandi della Terra, sono chiamati a scelte coraggiose. Occorre allontanare lo spettro di una nuova escalation militare e impedire che il mondo precipiti in un conflitto dalle conseguenze imprevedibili. La storia insegna che la guerra non produce vincitori, ma lascia soltanto dolore, distruzione e ferite destinate a durare per generazioni. L’esempio di San Francesco continua a indicare una strada possibile. Da Assisi, città che parla al mondo con il linguaggio della fraternità e della pace, giunge ancora una volta un messaggio di speranza. È nostro dovere consegnare ai figli e ai nipoti un mondo in cui il nucleare non rappresenti più una minaccia di morte, ma sia destinato esclusivamente a finalità pacifiche, al servizio della ricerca, dello sviluppo e del bene comune. Sarebbe il modo più autentico per onorare la memoria delle vittime di Hiroshima e trasformare una delle pagine più oscure della storia in un impegno concreto per un futuro di pace.