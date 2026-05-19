Guerre dimenticate e pace: il compito dei cristiani nel mondo di oggi

Le guerre che attraversano il mondo rischiano di abituarci al dolore degli altri. Le immagini che arrivano dall’Ucraina, dal Medio Oriente o dal Sudan entrano nelle nostre case ogni giorno, ma troppo spesso scorrono davanti agli occhi senza lasciare una vera responsabilità. Eppure, per un cristiano, la pace non può essere considerata un tema lontano, affidato soltanto ai governi o alla diplomazia internazionale. È una missione concreta, che riguarda tutti. La Chiesa continua a ricordare che la pace non si costruisce soltanto ai tavoli delle trattative, ma anche nella coscienza delle persone. Per questo i cattolici hanno anzitutto il dovere di pregare per chi soffre, per le vittime innocenti, per chi ha perso la casa o i propri familiari, non significa rifugiarsi in un gesto simbolico. Significa riconoscere che la violenza non avrà mai l’ultima parola e che ogni vita umana conserva una dignità inviolabile. Accanto alla preghiera, però, serve un impegno concreto. Le comunità cristiane possono diventare luoghi capaci di educare alla fraternità, al dialogo e al rispetto reciproco. In un clima internazionale segnato dall’odio e dalla contrapposizione permanente, i credenti possono offrire un linguaggio diverso, fondato sulla riconciliazione e sulla speranza. Anche il confronto con le istituzioni e con le autorità civili è importante: la pace ha bisogno di persone che sappiano costruire ponti e favorire il dialogo, senza arrendersi al cinismo.

La pace, però, non nasce soltanto nei grandi scenari internazionali. Comincia dalle relazioni quotidiane. Si costruisce nel modo in cui parliamo agli altri, nella capacità di ascoltare, nel rifiuto dell’aggressività verbale e dell’odio sui social. Si costruisce quando scegliamo la solidarietà invece dell’indifferenza, quando aiutiamo chi è fragile, quando smettiamo di considerare il prossimo come un avversario. Forse il contributo di ciascuno può sembrare piccolo davanti alle tragedie del mondo. Ma la pace cresce proprio così: attraverso gesti semplici, perseveranti e condivisi. È da lì che può nascere una cultura nuova, capace di restituire speranza anche ai luoghi più feriti dalla guerra.