Gli anziani sono una risorsa: un nuovo welfare contro solitudine e disuguaglianze

Nel 2025 la speranza di vita media alla nascita in Italia ha raggiunto gli 83,7 anni, il valore più alto mai registrato: 81,7 per gli uomini, 85,7 per le donne. Siamo 2,2 anni sopra la media europea. È un traguardo che dovrebbe rallegrarci, perché dietro ogni anno guadagnato ci sono medicina, cura, lavoro e sacrifici di generazioni. Vivere più a lungo è un dono. Ma ogni dono porta con sé una responsabilità: come accogliere, accompagnare e rendere dignitoso questo aumento della longevità? I dati Istat però, ci mostrano anche le ombre. In vent’anni la distanza tra donne e uomini si è ridotta, da 5,7 anni nel 2004 a 4,0, ma è cresciuta quella tra Nord e Mezzogiorno, da 0,7 a 1,4 anni. Nascere in un luogo piuttosto che in un altro, oggi, incide sulla durata della vita. Una disuguaglianza che non rende giustizia al principio, caro alla Dottrina sociale della Chiesa, secondo cui ogni persona ha uguale dignità, ovunque viva. A questo si aggiunge un’altra tensione: una popolazione che invecchia e pensioni che, in termini reali, rischiano di perdere potere d’acquisto, soprattutto per chi ha avuto carriere discontinue, lavori precari o stipendi bassi. Il pericolo è che gli anni guadagnati diventino anni di fragilità economica, di solitudine, di rinuncia alle cure. Sarebbe un paradosso amaro: la scienza allunga la vita, la società non riesce a renderla piena.

Per il nostro sguardo cattolico, la risposta non può ridursi a una questione di conti, per quanto la sostenibilità finanziaria sia necessaria e vada perseguita con serietà. Al centro deve restare la persona, mai un costo da contenere o un numero da bilanciare. Il Magistero della Chiesa, in più occasioni, ha parlato più volte della necessità di contrastare la “cultura dello scarto“, che relega ai margini chi non produce. Gli anziani, invece, sono memoria viva, custodi di relazioni, trasmettitori di fede e di esperienza. Una società che li abbandona perde le proprie radici. Un welfare all’altezza di questa sfida deve quindi muoversi su più fronti. Anzitutto, redditi dignitosi, che tutelino chi ha lavorato una vita e proteggano le fasce più deboli, con particolare attenzione alle donne, spesso penalizzate da carriere interrotte dalla cura dei familiari. Poi, un rafforzamento dell’assistenza domiciliare e della sanità territoriale, per consentire agli anziani di restare nelle proprie case e nelle proprie comunità, invece di essere relegati in istituti. Infine, un impegno concreto per ridurre il divario tra Nord e Mezzogiorno, perché il diritto alla salute non sia una questione di geografia.

Il principio di sussidiarietà ci ricorda che lo Stato non può e non deve fare tutto da solo. Famiglie, parrocchie, associazioni, volontariato e terzo settore sono risorse preziose, che le istituzioni devono sostenere e non sostituire. Anche il patto tra le generazioni va rinnovato: i giovani, oggi chiamati a sostenere il sistema, hanno diritto a un lavoro stabile e a un futuro; gli anziani hanno diritto a non essere lasciati soli. Le due cose non sono in conflitto, ma si reggono a vicenda. Un Paese si misura dal modo in cui tratta i suoi più fragili. Se il record di longevità sarà una vera conquista dipenderà dalla nostra capacità di trasformare gli anni in più in anni vissuti con dignità, cura e speranza attraverso un nuovo, e più attento, modello di welfare.