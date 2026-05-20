Giovani e tecnologie: quando smartphone e social diventano una dipendenza

L’uso sempre più intenso dello smartphone, delle nuove tecnologie e dei social network ha modificato profondamente molti aspetti della vita degli adolescenti, influenzando sia le relazioni sociali sia il benessere psicologico. Questi cambiamenti riguardano giovani di ogni contesto sociale e geografico. I dati mostrano che in Italia circa l’85% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni utilizza quotidianamente lo smartphone, mentre il 72% naviga su internet ogni giorno. Inoltre, si stima che almeno 300 mila giovani tra i 12 e i 25 anni soffrano di forme di dipendenza da internet, un fenomeno in costante crescita. L’utilizzo delle tecnologie digitali, se contenuto entro limiti equilibrati e consapevoli, presenta indubbi vantaggi: consente un accesso più rapido alle informazioni, facilita la comunicazione e permette di mantenere contatti anche a distanza. Tuttavia, le connessioni virtuali non possono sostituire completamente le relazioni umane autentiche, basate sul confronto diretto, sull’ascolto e sulla condivisione reale delle emozioni.

Numerosi studi hanno evidenziato che un uso eccessivo e privo di regole dello smartphone e di altri dispositivi digitali può avere conseguenze negative sullo sviluppo cognitivo. Tra gli effetti più frequenti si riscontrano apatia, passività e una significativa riduzione della capacità di concentrazione e riflessione rispetto alle generazioni precedenti. In molti casi viene meno il cosiddetto “pensiero lento”, cioè la capacità di soffermarsi, riflettere e approfondire. Sempre più spesso si vive nell’attesa continua di notifiche, messaggi e aggiornamenti che, secondo diversi studiosi, stimolano la produzione di dopamina, generando meccanismi simili a quelli delle dipendenze e influenzando negativamente le funzioni cognitive ed emotive. A tal proposito, anche il fenomeno dei cosiddetti “meme” sta incidendo sui comportamenti e sul modo di comunicare dei giovani. Questi ultimi, nati inizialmente come contenuti ironici e di intrattenimento, si diffondono rapidamente sui social e spesso condizionano linguaggio, atteggiamenti e modalità di relazione. In alcuni casi, possono favorire superficialità, emulazione o diffusione di messaggi non consoni e stereotipi, influenzando il modo in cui i ragazzi percepiscono sé stessi e gli altri.

Per questo motivo è fondamentale prevenire tali fenomeni e promuovere un uso corretto e responsabile delle tecnologie digitali, così da tutelare la salute, l’equilibrio emotivo e il pieno sviluppo cognitivo delle nuove generazioni. In questo percorso il ruolo dei genitori è essenziale: attraverso il dialogo, l’ascolto e la definizione di regole chiare, possono aiutare i figli a utilizzare in modo consapevole gli strumenti tecnologici. Quando necessario, è importante anche il supporto di specialisti, al fine di prevenire o affrontare eventuali forme di dipendenza digitale.