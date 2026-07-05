Giornata mondiale dello sviluppo rurale: il futuro nasce dalle campagne

La Giornata mondiale dello sviluppo rurale richiama l’attenzione della comunità internazionale su una realtà troppo spesso considerata marginale, ma che rappresenta uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile. Le aree rurali non sono soltanto luoghi di produzione agricola: sono custodi di biodiversità, tradizioni, cultura, paesaggio e coesione sociale. È proprio da questi territori che dipende una parte fondamentale della sicurezza alimentare mondiale e della capacità delle società di affrontare le grandi sfide ambientali, economiche e demografiche del nostro tempo. Lo sviluppo delle comunità rurali non può essere interpretato esclusivamente in termini economici. Significa garantire servizi essenziali, contrastare lo spopolamento, offrire opportunità ai giovani, sostenere l’innovazione e preservare un patrimonio naturale e umano che costituisce una ricchezza insostituibile. Investire nelle campagne significa rafforzare la resilienza dei territori, tutelare gli ecosistemi e promuovere modelli di crescita più equilibrati.

Su questo versante, l’agricoltura assume un ruolo strategico. Non basta produrre di più: occorre produrre meglio. Un’agricoltura orientata alla qualità, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e rispetto dell’ambiente, rappresenta la strada più efficace per garantire competitività alle imprese agricole senza compromettere le risorse delle future generazioni. L’Italia dispone di un patrimonio agroalimentare unico al mondo, costruito grazie al lavoro di migliaia di aziende che hanno saputo trasformare la tradizione in valore aggiunto. Le produzioni d’eccellenza del Made in Italy non sono soltanto un successo commerciale: raccontano la storia dei territori, delle comunità locali e delle competenze tramandate nel tempo. Salvaguardarle significa difendere un’identità culturale oltre che un importante motore di sviluppo economico.

Le politiche dedicate allo sviluppo rurale devono quindi favorire gli investimenti nella qualità delle produzioni, nella digitalizzazione delle aziende agricole, nella tutela delle filiere e nella valorizzazione delle denominazioni di origine. Allo stesso tempo è indispensabile incentivare il ricambio generazionale, sostenendo i giovani che scelgono di vivere e lavorare nelle campagne, trasformando l’agricoltura in un settore sempre più moderno, innovativo e attrattivo. La Giornata mondiale dello sviluppo rurale rappresenta dunque un’occasione per ricordare che il futuro delle città passa anche dalla vitalità delle campagne. Difendere le aree rurali significa proteggere il paesaggio, garantire cibo di qualità, preservare la biodiversità e sostenere un modello economico fondato sulla sostenibilità e sulla responsabilità.

Custodire la terra oggi significa investire nel benessere delle generazioni future. E per un Paese come l’Italia, dove il legame tra territorio, agricoltura e qualità costituisce uno dei principali elementi distintivi, significa anche continuare a valorizzare quel patrimonio di eccellenze che rende il Made in Italy un punto di riferimento riconosciuto nel mondo. Noi, attraverso il nostro Comitato Scientifico Nazionale, cerchiamo di rappresentare anche la vocazione sociale di queste zone e delle loro eccellenze agroalimentari perché, gli allevatori e gli agricoltori, in particolare nelle aree rurali, rappresentano il significato più profondo della fraternità attraverso il legame con la nostra Casa comune e, di conseguenza, le loro necessità, devono trovare sempre più ascolto: la Giornata mondiale dello sviluppo rurale serve anche a questo.