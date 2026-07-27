Giornata mondiale dell’Epatite, perché diagnosi precoce e vaccini fanno la differenza

Il 28 luglio, è la Giornata mondiale dell’Epatite istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema molto importante e di grande impatto di sanità pubblica. Il Global Hepatitis Report 2026 stima che circa 240 milioni di persone vivano con un’infezione cronica da virus dell’epatite B (HBV) e 47 milioni con un’infezione da virus dell’epatite C (HCV), con . 1,3 milioni di morti e 2,2 milioni di nuove infezioni all’anno. Inoltre si pensa che nel mondo solo il 10% di tutte le persone infette da HBV sappiano della propria malattia e di questi solo il 22% riceva i farmaci adeguati. Dati similari sono per l’epatite C, per cui un punto molto importante è lo screening.

Questa giornata vuole essere, quindi un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’informazione e della prevenzione utili a salvare milioni di vite per una malattia troppo spesso trascurata. Nella nostra Azienda Ospedaliera-Universitaria è attivo proprio da luglio un progetto pilota di prevenzione integrata (Prevent-Sa) che offre gratuitamente ai ricoverati per altri problemi una serie di screening tra cui anche quello per le epatiti, con successiva presa in carico diretta presso i nostri centri infettivologici e epatologici.

L’epatite virale, in particolare quella di tipo B e C, è il più delle volte asintomatica e in molti casi le persone non sanno di averla. Diventa fondamentale promuovere una diagnosi precoce, ricordando la facilità di effettuare semplici test e incoraggiando prevenzione, vaccinazione e cura. Le vie di trasmissione più frequenti sono la via sessuale o attraverso il sangue o piccole procedure non sterilmente eseguite come piercing, pedicure ecc..

L’epatite virale cronica è un’infiammazione del fegato di origine infettiva, principalmente dovuta a virus come HCV, HBV e HDV. Oggi esistono importanti approcci terapeutici, ma se non trattata con tempestività l’epatite nelle sue forme più gravi può evolvere in cirrosi, insufficienza epatica e il cancro al fegato.

I grandi strumenti che attualmente abbiamo verso le epatiti oggi sono: per l’epatite B (HBV) abbiamo la vaccinazione offerta da vari anni a tutti i nuovi nati e farmaci specifici che se presi regolarmente evitano la progressione in cirrosi e epatocarcinoma e bloccano la possibilità di contagio. Screening e terapia sono molto importanti soprattutto per le persone immunodepresse, che devono affrontare cure oncologiche o biologiche. Sono in studio nuovi farmaci che si propongono la vera eradicazione del virus. Per l’Epatite C (HCV) non c’è un vaccino ma ci sono ormai farmaci molto efficaci che eradicano l’infezione in pochi mesi, per cui si guarisce completamente, soprattutto se il processo di cirrosi non è già iniziato. Per l’epatite D (HDV, delta), che può esserci solo se nelle persone che hanno l’epatite B (è infatti un virus defettivo che ha bisogno del virus B per replicarsi) è disponibile un nuovo farmaco che evita la progressione in cirrosi e in cancro. Per l’epatite A , trasmessa per via oro-fecale e sessuale, che continuano a causare epidemie anche nel nostro paese, abbiamo la vaccinazione, gratuita per una grande fascia di popolazione.