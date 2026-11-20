La Giornata mondiale della Pesca non è una ricorrenza come le altre. Per un Paese come l’Italia che conta oltre ottomila chilometri di coste, la pesca è un settore strategico: contribuisce in misura rilevante al prodotto interno lordo, con tutte le filiere e gli aggregati che ruotano attorno a essa. Eppure, oggi questo comparto vive un momento di profonda sofferenza. I pescatori sono messi a dura prova dall’aumento del prezzo del gasolio, schiacciati da una concorrenza sleale e dall’arrivo di prodotti dall’estero che non offrono né la qualità né la sicurezza dei nostri. A chi lavora in mare, spesso in condizioni difficili, non si può chiedere di competere ad armi impari. Il rischio è che un settore antico, fatto di sacrificio e dedizione, finisca per spegnersi. Ma c’è un’altra emergenza, meno visibile e forse ancora più grave: quella del patrimonio di conoscenze e di storia che i nostri pescatori custodiscono. Sono uomini e donne che desiderano profondamente che tutto ciò che hanno accumulato in una vita non muoia con loro, ma venga tramandato a chi verrà dopo. Il problema è che, dopo di loro, rischia di non esserci nessuno. Sono pochi i giovani che scelgono questo mestiere.

La risposta, dunque, non può che essere economica prima ancora che culturale: rendere il settore redditizio, capace di attrarre nuove energie. Solo così si innesca in modo naturale il passaggio di competenze tra chi ha una certa età e chi comincia. Senza le condizioni per accogliere le nuove generazioni, non avremo a chi consegnare questo sapere. Certo, possiamo raccogliere e documentare tutto ciò che riguarda la cultura e l’identità delle comunità marinare. Ma la conoscenza del mare, quella concreta, che si apprende solo quando si è al largo, appartiene a loro soltanto. Non si può immagazzinare in nessun database: si trasmette in modo diretto, da chi ha navigato a lungo a chi inizia a farlo, gesto dopo gesto.

Il messaggio che questa giornata ci affida è semplice e profondo: dobbiamo avere più cura di ciò che è nostro, i nostri anziani, i nostri mestieri, le nostre tradizioni, i nostri pescatori e la nostra economia del mare. Non possiamo guardarli come un elemento folkloristico o una curiosità turistica, ma riconoscere l’immenso valore di saperi, sapori e principi che essi portano con sé. Lasciarli scomparire sarebbe un impoverimento per l’intera società, e non possiamo permettercelo. Tanto più che custodire questo patrimonio non costa nulla: richiede soltanto la volontà di mantenerlo vivo.