Giornata mondiale del diabete: agire prima per vivere meglio

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, promossa dall’International Diabetes Federation. Per il 2026 il tema è “Early action on diabetes”: agire precocemente. Un invito a riconoscere il rischio, diagnosticare la malattia e intervenire prima che comprometta la salute.

Il diabete interessa oltre mezzo miliardo di persone nel mondo e molti non sanno di esserne affetti. Il diabete tipo 2 può svilupparsi per anni senza sintomi evidenti. Talvolta la diagnosi arriva quando sono già presenti complicanze cardiovascolari, renali, oculari o neurologiche. Sete intensa, minzione frequente, stanchezza e perdita di peso non spiegata sono segnali da non sottovalutare: aspettare che compaiano può significare perdere tempo prezioso.

Agire in anticipo significa identificare le persone a rischio considerando sovrappeso, familiarità, sedentarietà, ipertensione e alterazioni dei lipidi, e ricorrere agli esami della glicemia quando indicato. È fondamentale riconoscere anche il prediabete, condizione in cui la glicemia è superiore alla norma, ma non ancora diagnostica per diabete. Questa fase offre un’importante opportunità: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e riduzione del peso, quando necessario, possono ritardare o prevenire il diabete tipo 2.

La diagnosi precoce non basta: deve essere seguita da cure continuative e personalizzate, che controllino non soltanto la glicemia, ma anche pressione arteriosa, colesterolo, funzione renale e rischio cardiovascolare. Oggi disponiamo di terapie efficaci per migliorare il controllo della malattia e ridurne le complicanze: è essenziale garantirne l’accesso tempestivo.

Prevenzione e diagnosi precoce non sono soltanto responsabilità individuali. Servono informazione, screening mirati, servizi territoriali accessibili e collaborazione tra cittadini, medici e istituzioni. Agire prima significa offrire a milioni di persone la possibilità di vivere più a lungo e meglio, riducendo il peso del diabete sulle famiglie e sulla società.