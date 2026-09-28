Intervento

Giornata mondiale del cuore: quali sono gli strumenti per prevenire i rischi

Di Dott.ssa Giovanna Gallo
Foto di Patty Brito su Unsplash

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morbidità e mortalità a livello globale, nonostante i progressi ottenuti negli ultimi anni nel loro trattamento e gestione. In questo contesto, le strategie di prevenzione primaria e secondaria rappresentano uno strumento fondamentale e imprescindibile nell’intero percorso di cura e di tutela della salute pubblica. Il riconoscimento precoce dei principali fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa, dislipidemia e diabete mellito, e l’identificazione dei soggetti a rischio cardiovascolare aumentato è infatti essenziale per la riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori quali infarto miocardico, ictus e scompenso cardiaco, sia a breve che a lungo termine.

A tal fine, sono oggi disponibili ed ampiamente validati diversi algoritmi di stima del rischio di eventi cardiovascolari fatali e non fatali (tra cui i modelli SCORE2 e SCORE2-OP raccomandati dalle linee guida dell’European Society of Cardiology – ESC), formulati in base all’età, al sesso, alla pressione arteriosa, all’assetto lipidico e alla presenza di comorbidità sistemiche. Sulla base di tali strumenti è possibile valutare i benefici attesi dalle modifiche dello stile di vita e dal trattamento farmacologico dei fattori di rischio e modulare gli obiettivi terapeutici con un approccio personalizzato.

Le principali linee guida internazionali identificano come non elevati valori di pressione arteriosa <120/70 mmHg, raccomandando nella maggior parte dei soggetti ipertesi il raggiungimento di valori <130/80 mmHg, se tollerati. Diversi target di colesterolo LDL sono invece raccomandati in base al rischio cardiovascolare stimato, con valori consigliati <55 mg/dL, <70 mg/dL e <100 mg/dL rispettivamente nei soggetti a rischio molto elevato, elevato e moderato. Nei pazienti diabetici, valori di emoglobina glicata <7.0% sono stati associati alla riduzione delle complicanze micro e macrovascolari correlati alla patologia.

In merito alle modifiche dello stile di vita, l’astensione assoluta dal fumo di sigaretta, l’esecuzione di esercizio fisico aerobico regolare (150-300 minuti/settimana a moderata intensità o 75-150 minuti/settimana ad elevata intensità), l’adozione di una dieta mediterranea bilanciata e la riduzione dell’introito di alcolici sono stati associati ad una significativa riduzione
a lungo termine del rischio cardiovascolare anche nei giovani adulti.

Infine, da alcuni anni abbiamo a nostra disposizione nuove classi farmacologiche per il trattamento dell’obesità che, al di là di una stabile riduzione del peso corporeo, hanno dimostrato significativi benefici sull’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori e mortalità cardiovascolare.

Dott.ssa Giovanna Gallo, Dirigente Medico UOC Cardiologia AOU Sant'Andrea
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