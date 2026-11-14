Giornata mondiale dei poveri: il cambiamento che serve per non generare povertà

Il 15 novembre la Chiesa cattolica celebra la X Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco nel 2017, al termine del Giubileo della Misericordia. Nel suo messaggio per tale giornata, scritto il 13 giugno 2026, giorno dedicato alla memoria di Sant’Antonio di Padova, uno dei primi francescani che unì studio e pratica della povertà, Papa Leone XIV ricorda che quest’anno ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco, sommo primo interprete della povertà come scelta di vita.

Proprio la biografia di questi due grandi santi, ma anche quella dei tanti che hanno seguito le loro orme, ci insegna che la definizione cristiana di povero è ben lontana dall’essere univoca. Essa comprende aspetti sia materiali sia spirituali che rendono il povero prediletto da Dio, il quale si erge ad unico “rifugio del povero”, mentre i potentati terrestri solitamente abbandonano, opprimono, marginalizzano, offendono i poveri.

Quando pensiamo ai poveri tendiamo purtroppo a semplificare questa multiforme definizione di povertà che è quella evangelica, che fa dire a Gesù “avrete i poveri sempre con voi” e ci appiattiamo sulla sola componente materiale, sicuramente la più crudele. Ma che dire della povertà dei nostri giovani occidentali riempiti di inutili consumi materiali, ma privi del senso della vita e alla mercè di tecnologie disumane che inquinano e rubano lavoro e speranza? Se giustamente ci rivoltiamo di fronte a povertà materiali che potrebbero essere evitate, ci dobbiamo altrettanto interrogare sulle povertà spirituali che stanno prendendo sempre più piede nel mondo e domandarci quanto contribuiamo noi ogni giorno alle stesse.

I professori che non aiutano i propri studenti a scoprire il senso della vita e a mettersi in gioco per gli altri; i genitori che incentivano il consumismo dei propri figli e non li accompagnano con il dialogo e con l’esempio ad affrontare le vere sfide della vita; gli amministratori pubblici che non ascoltano i loro cittadini e non si ingegnano di promuovere leggi che sostengano il bene comune; gli imprenditori che si occupano di massimizzare i loro profitti senza riguardo ai loro lavoratori; i promotori di sistemi di welfare inadeguati; tutti costoro e i tanti altri che producono ingiustizie generano gravi povertà, anche se spesso queste povertà sembrano meno evidenti.

Se poi ci si impegna in iniziative filantropiche certamente meritorie, ma senza praticare la giustizia nella propria vita di famiglia, di lavoro e di cittadinanza, non si può pensare di “farsi in Dio rifugio per gli altri”, come raccomanda Papa Leone XIV, perché il bene non può essere separato dalla giustizia e non vi è lotta contro le povertà separata dalla lotta contro le ingiustizie. Prendiamo dunque occasione dalla giornata mondiale dei poveri per rivedere le nostre pratiche di vita e modificare quelle che generano povertà, per non fare la fine dei molti ricchi del Vangelo, che nemmeno si accorgevano del baratro che si apriva davanti a loro.