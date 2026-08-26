Intervento

Giornata mondiale dei laghi, un patrimonio naturale da proteggere insieme

Di Pietro Giordani
Immagine creata con ChatGtp

Ogni anno, in occasione della Giornata mondiale dei laghi, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu, vale la pena fermarsi a guardare quelle distese d’acqua che spesso diamo per scontate. Un lago non è solo un paesaggio da cartolina: è un organismo vivo, un nodo essenziale nella rete che tiene in equilibrio l’intero ecosistema. Regola il microclima locale, filtra l’acqua, ospita una biodiversità straordinaria, pesci, anfibi, uccelli migratori, piante acquatiche, e offre riserve idriche fondamentali per l’agricoltura, l’industria e la vita quotidiana di milioni di persone. Ma il valore di un lago va oltre la sua funzione ecologica. È un bene comune nel senso più pieno del termine: appartiene a tutti e a nessuno, e proprio per questo richiede una cura condivisa. Non è proprietà di chi vive sulle sue rive, né responsabilità esclusiva delle istituzioni: è un patrimonio collettivo che si preserva solo attraverso la collaborazione tra cittadini, imprese, agricoltori, scienziati e amministratori pubblici.

Preservare i laghi significa innanzitutto ripensare il nostro rapporto con l’acqua. Significa ridurre l’uso di fertilizzanti e pesticidi che, dilavati dalle piogge, finiscono nei bacini lacustri alimentando fenomeni come l’eutrofizzazione. Significa investire in sistemi di depurazione efficienti e in infrastrutture che evitino sprechi idrici. Ma significa anche, più semplicemente, educare le nuove generazioni al rispetto di questi ecosistemi, portandole a conoscerli da vicino, a comprenderne la fragilità e la bellezza. Le buone pratiche non mancano, e sono un motivo di fiducia. In molte regioni del mondo, comunità locali e associazioni ambientaliste collaborano con successo per monitorare la qualità delle acque, ripristinare le zone umide e reintrodurre specie autoctone.

Progetti di “citizen science”, ovvero di “scienza partecipativa”, permettono a chiunque, con un semplice test o un’applicazione, di contribuire al monitoraggio ambientale. Sono esempi concreti di come la tutela di un bene comune possa diventare un’impresa condivisa, capace di unire competenze diverse attorno a un obiettivo comune. Anche il turismo, se gestito con responsabilità, può diventare alleato della conservazione: un lago sano attrae visitatori, genera economia locale e, se accompagnato da una corretta informazione, trasforma chi lo visita in un custode consapevole, non in una minaccia. In definitiva, i laghi ci insegnano una lezione preziosa: la salute di un ecosistema dipende dall’equilibrio tra le sue parti, proprio come il benessere di una comunità dipende dalla capacità di ciascuno di prendersi cura di ciò che è di tutti. Celebrare la Giornata mondiale dei laghi significa allora rinnovare un impegno: guardare a queste acque non come risorse da sfruttare, ma come beni comuni da custodire, per noi e per chi verrà dopo di noi.

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