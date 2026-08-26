Giornata mondiale dei laghi, un patrimonio naturale da proteggere insieme

Ogni anno, in occasione della Giornata mondiale dei laghi, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu, vale la pena fermarsi a guardare quelle distese d’acqua che spesso diamo per scontate. Un lago non è solo un paesaggio da cartolina: è un organismo vivo, un nodo essenziale nella rete che tiene in equilibrio l’intero ecosistema. Regola il microclima locale, filtra l’acqua, ospita una biodiversità straordinaria, pesci, anfibi, uccelli migratori, piante acquatiche, e offre riserve idriche fondamentali per l’agricoltura, l’industria e la vita quotidiana di milioni di persone. Ma il valore di un lago va oltre la sua funzione ecologica. È un bene comune nel senso più pieno del termine: appartiene a tutti e a nessuno, e proprio per questo richiede una cura condivisa. Non è proprietà di chi vive sulle sue rive, né responsabilità esclusiva delle istituzioni: è un patrimonio collettivo che si preserva solo attraverso la collaborazione tra cittadini, imprese, agricoltori, scienziati e amministratori pubblici.

Preservare i laghi significa innanzitutto ripensare il nostro rapporto con l’acqua. Significa ridurre l’uso di fertilizzanti e pesticidi che, dilavati dalle piogge, finiscono nei bacini lacustri alimentando fenomeni come l’eutrofizzazione. Significa investire in sistemi di depurazione efficienti e in infrastrutture che evitino sprechi idrici. Ma significa anche, più semplicemente, educare le nuove generazioni al rispetto di questi ecosistemi, portandole a conoscerli da vicino, a comprenderne la fragilità e la bellezza. Le buone pratiche non mancano, e sono un motivo di fiducia. In molte regioni del mondo, comunità locali e associazioni ambientaliste collaborano con successo per monitorare la qualità delle acque, ripristinare le zone umide e reintrodurre specie autoctone.

Progetti di “citizen science”, ovvero di “scienza partecipativa”, permettono a chiunque, con un semplice test o un’applicazione, di contribuire al monitoraggio ambientale. Sono esempi concreti di come la tutela di un bene comune possa diventare un’impresa condivisa, capace di unire competenze diverse attorno a un obiettivo comune. Anche il turismo, se gestito con responsabilità, può diventare alleato della conservazione: un lago sano attrae visitatori, genera economia locale e, se accompagnato da una corretta informazione, trasforma chi lo visita in un custode consapevole, non in una minaccia. In definitiva, i laghi ci insegnano una lezione preziosa: la salute di un ecosistema dipende dall’equilibrio tra le sue parti, proprio come il benessere di una comunità dipende dalla capacità di ciascuno di prendersi cura di ciò che è di tutti. Celebrare la Giornata mondiale dei laghi significa allora rinnovare un impegno: guardare a queste acque non come risorse da sfruttare, ma come beni comuni da custodire, per noi e per chi verrà dopo di noi.