Giornata mondiale contro il lavoro minorile: una sfida che riguarda tutti

La Giornata mondiale contro il lavoro minorile non è soltanto un appuntamento simbolico inserito nel calendario delle ricorrenze internazionali. È, piuttosto, un richiamo alla responsabilità collettiva davanti a una delle più gravi violazioni dei diritti dell’infanzia. Dietro i numeri, infatti, si nascondono volti, storie e sogni interrotti. Secondo gli ultimi dati disponibili, 138 milioni di bambini e adolescenti nel mondo sono coinvolti nel lavoro minorile e circa 54 milioni svolgono attività pericolose che mettono a rischio la loro salute, la loro sicurezza e il loro sviluppo psicofisico. Numeri impressionanti che raccontano una realtà ancora lontana dall’essere superata. Il lavoro minorile è spesso il risultato di un intreccio di fattori: povertà estrema, esclusione sociale, conflitti, crisi economiche, mancanza di accesso all’istruzione e insufficiente tutela dei diritti fondamentali. Quando una famiglia non dispone delle risorse necessarie per garantire il proprio sostentamento, il lavoro dei figli diventa talvolta una strategia di sopravvivenza. In questo modo, però, si alimenta un circolo vizioso che priva i minori della possibilità di studiare e di costruire un futuro diverso, perpetuando la povertà di generazione in generazione.

Guardando all’Italia, sarebbe un errore considerare il fenomeno come qualcosa di distante o confinato ad altre aree del mondo. Sebbene il nostro Paese presenti condizioni molto diverse rispetto ai contesti più drammatici, la questione della povertà minorile rimane una sfida concreta e crescente. La povertà, infatti, non può più essere letta esclusivamente attraverso le statistiche tradizionali. Come evidenziano numerosi osservatori sociali, non esiste una sola povertà, ma molte povertà. Esistono famiglie che lavorano ma non riescono a sostenere le spese essenziali, giovani privati di opportunità educative, nuclei familiari che vivono una condizione di precarietà permanente. Particolarmente preoccupante è l’allargamento dell’area della cosiddetta povertà relativa. Sempre più persone si trovano in una zona grigia, sospese tra autonomia e vulnerabilità, dove un imprevisto, una malattia o la perdita del lavoro possono precipitare rapidamente una famiglia in condizioni di disagio. La povertà tende così a normalizzarsi, diventando una presenza silenziosa nella vita quotidiana e perdendo quella visibilità che spesso mobilita l’opinione pubblica.

Per contrastare il lavoro minorile non basta intervenire sulle sue conseguenze. Occorre affrontarne le cause profonde, investendo nell’istruzione, nel sostegno alle famiglie, nelle politiche per l’infanzia e nella lotta alle disuguaglianze. Perché ogni bambino costretto a lavorare rappresenta una sconfitta per l’intera società. E perché il diritto a studiare, crescere e sognare non dovrebbe mai essere un privilegio, ma una garanzia universale.