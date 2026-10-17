Giornata Missionaria Mondiale: cento edizioni al servizio del Vangelo e dei più poveri

Si svolgerà domenica 18 ottobre la “Giornata Missionaria Mondiale”, quest’anno sarà la “Centesima” Giornata. La storia di questa “Giornata” parte da lontano. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, Papa Benedetto XV (1914-1922) aveva scritto il 30 novembre del 1919 l’enciclica “Maximum Illud” affermando che bastava con le missioni legate agli interessi coloniali delle potenze europee, ma che era giunto il momento di formare un clero e una Chiesa locale.

Qualche anno dopo Pio XI (1922-1939) nel 1922 elevò le Opere Missionarie a “Pontificie”, cioè del Papa per tutta la Chiesa, e nel 1926 con l’enciclica sulle missioni: “Rerum Ecclesiae” del 28 febbraio istituisce la “Giornata”. Con le seguenti parole: “Si istituisca in tutta la Chiesa una Giornata di preghiera e di propaganda per le Missioni, da celebrarsi la penultima domenica di ottobre, quale Giornata della cattolicità e della solidarietà universale”. L’obiettivo era semplice: in quel giorno tutti i cattolici del mondo, da ogni continente, avrebbero pregato e fatto un’offerta per le giovani Chiese. Lo stesso pontefice aveva accolto la richiesta fatta della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, il 14 aprile del 1926. L’idea era nata dal Circolo Missionario del Seminario di Sassari, che aveva proposto di fare una domenica all’anno tutta dedicata alle missioni, nel 1927 ebbe luogo la prima “Giornata”. E in quello stesso anno, il 14 dicembre S. Teresa di Lisieux (1873-1897) fu proclamata patrona delle missioni, la cui festa e memoria liturgia ricorre il primo ottobre, proprio queste mese diventerà per sempre “Missionario”. Quest’anno il tema proposto da Leone XIV è il seguente: “Uno in Cristo, uniti nella missione”. Papa Leone XIV nel messaggio afferma: “… L’essere cristiani non è anzitutto un insieme di pratiche o idee: è una vita in unione con Cristo, nella quale siamo resi partecipi della relazione filiale che Egli vive con il Padre nello Spirito Santo. Significa dimorare in Cristo come i tralci nella vite immersi nella vita trinitaria.

Da questa unione scaturisce la comunione reciproca tra i credenti e nasce ogni fecondità missionaria. Sì, “la comunione è insieme sorgente e frutto della missione”, come insegnò S. Giovanni Paolo II”. In un mondo segnato da guerre, divisioni, indifferenza e solitudini, il pontefice ci ricorda che la missione non è semplicemente un’attività da organizzare o un compito affidato a pochi specialisti. E’ la vocazione fondamentale di ogni battezzato, chiamato a portare nel mondo la luce del Vangelo attraverso la propria vita, le proprie parole e, soprattutto, le proprie scelte quotidiane. Quando si parla di missione, il pensiero corre spesso ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi e ai laici che lasciano la propria terra per annunciare il Vangelo in altri Paesi.

La missione chiede coerenza. Chiede una Chiesa capace di parlare di giustizia e di praticarla, di annunciare la pace e la riconciliazione, di proclamare la dignità di ogni persona e di difenderla senza distinzioni. La Giornata Missionaria Mondiale ci ricorda che essa ha bisogno di sostegno spirituale e materiale. Celebrare la centesima “Giornata” significa anche guardare con riconoscenza a generazioni di uomini e donne che hanno dedicato la propria esistenza al Vangelo, non possiamo dimenticare coloro che hanno abbandonato e lasciato la propria terra, affrontando sacrifici di ogni genere e attraversato situazioni difficili, per essere e stare vicini alle popolazioni più povere e allo stesso tempo annunciare la speranza cristiana. Il messaggio di Papa Leone XIV ci consegna una convinzione essenziale: la missione non è un compito riservato a pochi, ma una responsabilità che coinvolge tutti. Non richiede necessariamente gesti straordinari, ma cuori disponibili, comunità riconciliate e persone capaci di vivere il Vangelo, nella concretezza delle relazioni quotidiane.

E quando una comunità vive davvero unita in Cristo, il Vangelo diventa visibile e la missione acquista un volto concreto. La missione è essenzialmente un servizio di amore ai fratelli, che apre alla conoscenza e alla simpatia reciproca, che esprime stima per ogni cultura, e che considera ogni differenza come possibile via alla pace.