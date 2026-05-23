Giornata Europea dei Parchi: perché proteggere la natura è una sfida di tutti

La tutela della natura è un elemento cruciale per ogni cittadino, indipendentemente dalla latitudine di residenza. In un momento storico sempre più lambito dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dal consumo eccessivo delle risorse, i Parchi e le Aree Protette assumono un valore sempre più centrale. Non sono soltanto territori da visitare per il loro fascino paesaggistico, ma autentici patrimoni ambientali, culturali e storici che appartengono a tutti e che devono essere preservati per le future generazioni. Proprio per richiamare l’attenzione sull’importanza di questi luoghi, ogni anno il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi. L’iniziativa, promossa dalla Federazione Europea dei Parchi, ricorda una data simbolica: nel 1909, in Svezia, nacque il primo parco nazionale europeo. Da allora la sensibilità verso la protezione dell’ambiente è cresciuta progressivamente, coinvolgendo numerosi Paesi e dando vita a una rete di aree protette sempre più ampia.

Anche l’Italia ha svolto un ruolo significativo in questo percorso. I primi parchi nazionali italiani furono istituiti nel 1922: il Gran Paradiso e il Parco d’Abruzzo, oggi conosciuto come Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Queste realtà hanno rappresentato un passo decisivo nella salvaguardia della biodiversità e nella difesa di ecosistemi unici, spesso minacciati dall’intervento umano. Ancora oggi custodiscono specie animali e vegetali rare, oltre a tradizioni e paesaggi che raccontano la storia del nostro territorio. La Giornata Europea dei Parchi non è soltanto una celebrazione simbolica. Ogni anno viene scelta una tematica specifica, individuata durante la Conferenza Internazionale di Europarc, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni su questioni ambientali di grande attualità. Le iniziative si sviluppano nell’arco di più giorni, dando vita alla cosiddetta “Settimana dei Parchi”. In questo periodo vengono organizzate escursioni, incontri, mostre, laboratori e attività educative che coinvolgono famiglie, scuole e appassionati della natura.

Questi appuntamenti rappresentano un’importante occasione per avvicinare le persone all’ambiente e promuovere una cultura della sostenibilità. Vivere i parchi significa comprendere il valore del rispetto per la natura e prendere coscienza del legame profondo tra uomo e ambiente. Proteggere le aree naturali non è soltanto un dovere delle istituzioni, ma una responsabilità collettiva. Solo attraverso l’impegno di tutti sarà possibile conservare questi luoghi straordinari e garantire un futuro più equilibrato e sostenibile al nostro pianeta.