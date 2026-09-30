Giornata delle persone anziane, il valore di una memoria che costruisce il futuro

Ogni anno, la Giornata internazionale delle persone anziane, promossa dall’Onu, ci invita a fermarci e a guardare con occhi nuovi una stagione della vita che troppo spesso la nostra società considera un problema da gestire anziché un dono da accogliere. È un appuntamento prezioso, perché ci ricorda che il valore di una persona non si misura dalla sua produttività, ma dalla sua dignità, che nessuna età può scalfire. Gli anziani sono la memoria viva dei nostri popoli. Hanno attraversato guerre e ricostruzioni, fatiche e rinascite, e custodiscono un sapere che nessun archivio digitale può sostituire: quello dell’esperienza vissuta, della pazienza, della fede messa alla prova e uscita rafforzata. In un tempo frenetico, che corre senza sapere dove andare, la loro presenza è un’àncora. Ci insegnano che la vita ha radici, e che senza radici non c’è albero che possa portare frutto.

Per questo i nonni sono, a pieno titolo, un patrimonio dell’umanità. Non lo sono in senso retorico, ma reale: sono i primi trasmettitori di valori, di preghiere, di racconti, di gesti quotidiani che formano il cuore di un bambino. Molti di noi hanno imparato il segno della croce, una ricetta di famiglia o il senso del sacrificio dalle mani di una nonna o di un nonno. Papa Francesco ha ricordato spesso che i nonni sono i sognatori e i profeti di cui i giovani hanno bisogno, e che una società che non ascolta i suoi anziani si condanna a perdere il proprio futuro. Prendersi cura di loro non è dunque un atto di beneficenza, ma un dovere di giustizia e di amore. Significa garantire cure adeguate, sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare, luoghi accoglienti e dignitosi. Ma significa anche qualcosa di più semplice e più profondo: la vicinanza. Una telefonata, una visita, un pranzo condiviso possono essere medicina per la solitudine, che è forse la povertà più silenziosa del nostro tempo. Le comunità cristiane, le parrocchie, il volontariato hanno qui un compito prezioso: non lasciare nessuno dietro la porta chiusa di un appartamento.

C’è poi il grande tema del dialogo tra le generazioni. I giovani hanno energia, creatività, slancio; gli anziani hanno sapienza, memoria, profondità. Nessuno dei due può fare a meno dell’altro. Quando un ragazzo ascolta una storia e un anziano si sente ascoltato, accade un piccolo miracolo: il tempo si ricompone, e il passato diventa promessa. Investire in questi incontri, nelle scuole, nelle parrocchie, nei quartieri, significa costruire coesione sociale e speranza. In fondo, tutto questo ha un nome antico e sempre nuovo: fraternità. Siamo un’unica famiglia umana, e una famiglia si riconosce da come tratta i suoi membri più fragili. La Scrittura ci ricorda che anche nella vecchiaia si porta frutto, e che la durata dei giorni non è un peso ma una benedizione. In questa Giornata, allora, la parola più giusta è grazie. Grazie a chi ci ha preceduti e continua a sostenerci con la preghiera, l’affetto, l’esempio. E accanto al grazie, un impegno: fare della nostra società una casa in cui ogni età abbia posto, voce e dignità. Perché un popolo che onora i suoi anziani prepara, con fiducia, il domani dei suoi figli.