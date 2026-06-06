Giornata della Sicurezza Alimentare: il cibo sicuro è un diritto

Ogni anno la Giornata Mondiale per la Sicurezza Alimentare richiama l’attenzione su un tema che riguarda l’intera umanità: il diritto ad accedere a un’alimentazione sicura, sana e sufficiente. È una ricorrenza che invita a riflettere non soltanto sulla qualità degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole, ma anche sulle profonde disuguaglianze che ancora oggi caratterizzano il mondo.

Per milioni di persone, infatti, il problema non è scegliere cosa mangiare, ma riuscire a mangiare. In un pianeta che produce cibo in quantità teoricamente sufficiente per nutrire tutti i suoi abitanti, la fame continua a colpire centinaia di milioni di individui. Guerre, cambiamenti climatici, povertà, crisi economiche e sprechi alimentari contribuiscono a creare una situazione che non può essere considerata inevitabile. La fame non è soltanto una tragedia umanitaria: rappresenta una ferita alla dignità della persona e una negazione di uno dei diritti più fondamentali dell’essere umano.

Il diritto al cibo non dovrebbe conoscere confini geografici, differenze culturali o distinzioni legate alla nazionalità. Ogni donna, ogni uomo e ogni bambino, indipendentemente dal luogo in cui è nato, ha il diritto di accedere a un’alimentazione adeguata. La nascita in una determinata parte del mondo non può trasformarsi in una condanna alla malnutrizione o all’insicurezza alimentare. Eppure, ancora oggi, il destino di milioni di persone è segnato dalla casualità della geografia: nascere in un Paese ricco o in uno povero continua a fare una differenza enorme nelle opportunità di vita.

La Giornata Mondiale per la Sicurezza Alimentare ci ricorda che il cibo non può essere considerato esclusivamente una merce soggetta alle leggi del mercato. Esso possiede anche una dimensione etica e sociale. Nutrire una persona significa riconoscerne il valore, la dignità e l’umanità. Per questo motivo la lotta contro la fame non riguarda soltanto le organizzazioni internazionali o i governi, ma interpella ciascuno di noi.

In questo contesto emerge con forza il valore della fraternità. Viviamo in un’epoca in cui le distanze si sono ridotte grazie alla tecnologia e alla globalizzazione, ma spesso permane la tentazione di considerare i problemi degli altri come questioni lontane. La fraternità ci invita invece a riconoscere nell’altro un nostro simile, una persona con gli stessi diritti e la stessa dignità. Significa comprendere che la sofferenza di chi non ha accesso al cibo non è una realtà estranea, ma una responsabilità che coinvolge l’intera comunità umana.

Essere fratelli significa condividere non soltanto le risorse, ma anche il senso di appartenenza a un destino comune. Significa costruire sistemi alimentari più equi, ridurre gli sprechi, sostenere le comunità più vulnerabili e promuovere politiche capaci di garantire sicurezza alimentare per tutti. Significa, soprattutto, sostituire la logica dell’indifferenza con quella della solidarietà.

La sicurezza alimentare non è soltanto una questione tecnica o economica. È una sfida morale che misura la capacità dell’umanità di prendersi cura di sé stessa. In questa Giornata Mondiale, il richiamo più forte è forse proprio questo: riconoscere che il diritto al cibo appartiene a ogni essere umano e che la fraternità non è un ideale astratto, ma una strada concreta per costruire un mondo più giusto, dove nessuno sia escluso dal diritto al cibo e, di conseguenza, da una vita dignitosa.