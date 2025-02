Giornata della fratellanza umana: l’auspicio per il futuro

La Giornata Internazionale della Fratellanza Umana rappresenta un’importante occasione per promuovere la comprensione reciproca, la pace e la cooperazione tra le diverse culture e religioni. Istituita dalle Nazioni Unite, questa giornata, riconosce il ruolo fondamentale del dialogo e della solidarietà nella costruzione di un mondo più giusto e armonioso. Il significato di questa celebrazione risiede nella necessità di abbattere i muri della divisione e dell’odio, promuovendo invece la coesione sociale e il rispetto reciproco. A tal proposito, gli insegnamenti di Papa Francesco, uno dei principali sostenitori di questa giornata, sottolineano l’importanza della fraternità come pilastro della convivenza umana.

Nel 2019, il Santo Pdre e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, hanno firmato congiuntamente il Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune, un testo che invita tutte le persone di buona volontà a lavorare per la pace e la fratellanza universale. Papa Francesco ha spesso ribadito che la fraternità non è solo un valore cristiano, ma un principio globale che deve guidare le azioni di ogni individuo, indipendentemente dalla propria fede. Egli ha esortato i credenti e i non credenti a collaborare per il bene comune, mettendo da parte le differenze e cercando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide.

L’auspicio di fraternità per il futuro è che questa giornata non rimanga un evento isolato, ma diventi un punto di partenza per un impegno costante e duraturo. La speranza è che le persone possano superare i pregiudizi e le discriminazioni, costruendo ponti di comprensione e amicizia. È fondamentale che le istituzioni educative, religiose e civili promuovano incessantemente i valori della fratellanza, dell’inclusione e della giustizia sociale. La Giornata Internazionale della Fratellanza Umana ci ricorda che siamo tutti parte di un’unica famiglia umana e che solo attraverso l’unità e la cooperazione possiamo affrontare le sfide globali come i conflitti, le disuguaglianze e le crisi ambientali. In conclusione, la celebrazione di questa giornata rappresenta un’opportunità per riflettere sul nostro ruolo nella costruzione di un mondo più pacifico e solidale, seguendo l’esempio e gli insegnamenti di Papa Francesco, che ci invita costantemente a vivere la fraternità nel nostro quotidiano, tendendo la mano a tutti coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà. Così facendo, la nostra Casa comune, diventerà un luogo migliore in cui, ognuno, potrà sentirsi accolto.