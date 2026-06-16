Giornata contro desertificazione e siccità: i pascoli al centro della sfida globale

La Giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità è un appuntamento molto importante promosso dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione su una delle emergenze ambientali più rilevanti del nostro tempo: il progressivo degrado dei suoli e l’aumento dei fenomeni di siccità. Non si tratta soltanto di una ricorrenza simbolica, ma di un invito concreto a governi, istituzioni, imprese e cittadini affinché si impegnino nella tutela e nel recupero dei terreni, risorsa indispensabile per la vita del pianeta. L’edizione di quest’anno assume un significato particolare perché è ospitata dal Kenya. Dopo quasi dieci anni, infatti, sarà nuovamente un Paese africano ad accogliere l’evento internazionale, riportando l’attenzione su un continente che conosce da vicino gli effetti della desertificazione, ma che rappresenta anche un laboratorio di pratiche innovative nella gestione sostenibile del territorio.

Il tema scelto per quest’anno, “Pascoli: riconoscere. Rispettare. Ripristinare”, pone al centro del dibattito un ecosistema spesso trascurato, nonostante il suo valore strategico. I pascoli, infatti, costituiscono oltre la metà delle terre emerse del pianeta e svolgono funzioni essenziali per l’equilibrio ambientale e sociale. Essi contribuiscono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, favoriscono la conservazione della biodiversità, garantiscono la disponibilità di acqua e sostengono la produzione alimentare di milioni di persone. Accanto alla loro importanza ecologica, i pascoli custodiscono anche un patrimonio culturale di straordinario valore. Da generazioni rappresentano il fondamento della vita di numerose comunità pastorali e popolazioni indigene, che hanno sviluppato conoscenze e pratiche capaci di coniugare il rispetto dell’ambiente con la gestione delle risorse naturali. Proteggere questi territori significa quindi salvaguardare non solo la natura, ma anche identità, tradizioni e modelli di convivenza sostenibile.

Nonostante ciò, i pascoli sono oggi sottoposti a pressioni sempre più intense. L’aumento delle temperature, la diminuzione delle precipitazioni in molte aree del mondo, il deterioramento della qualità dei suoli e la crescente competizione per l’uso del territorio stanno compromettendo la loro capacità di rigenerarsi. Urbanizzazione, agricoltura intensiva e sfruttamento eccessivo delle risorse contribuiscono ulteriormente a rendere questi ecosistemi sempre più fragili. Le conseguenze sono già evidenti. Si stima che fino alla metà dei pascoli del pianeta sia ormai degradata oppure esposta a un elevato rischio di deterioramento. Questo fenomeno mette in pericolo la sicurezza alimentare, riduce la disponibilità di acqua, indebolisce la capacità degli ecosistemi di affrontare i cambiamenti climatici e compromette il sostentamento di vaste comunità rurali che dipendono direttamente dalla salute di questi territori. La Giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità richiama quindi tutti a una responsabilità condivisa. Recuperare i suoli degradati, promuovere una gestione sostenibile dei pascoli e valorizzare il ruolo delle comunità che li abitano non rappresenta soltanto una scelta ambientale, ma un investimento sul futuro. La salute della terra è strettamente legata al benessere delle persone: proteggere i pascoli significa rafforzare la resilienza delle società, preservare la biodiversità e costruire condizioni più solide per uno sviluppo sostenibile.