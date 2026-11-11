Ghiacciai, archivi del pianeta e sentinelle del cambiamento climatico

Sulle cime delle nostre montagne, silenziosi e apparentemente immobili, i ghiacciai raccontano la storia del pianeta. Non sono semplici distese di ghiaccio da cartolina: sono archivi naturali e, allo stesso tempo, termometri viventi capaci di registrare con rapidità ogni variazione del clima. Proprio questa sensibilità li rende tra i testimoni più affidabili del riscaldamento globale. Per comprenderne il comportamento basta partire da un principio semplice. Un ghiacciaio vive in equilibrio tra ciò che guadagna e ciò che perde. Il guadagno dipende dalle precipitazioni nevose della stagione fredda, che va da ottobre a maggio: più neve si accumula in quota, più massa viene immagazzinata. La perdita, invece, è legata al caldo dei mesi estivi, da giugno a settembre, quando le temperature fanno sciogliere la superficie e alimentano i torrenti a valle. Se prevalgono inverni nevosi ed estati fresche, il ghiacciaio può espandersi; se accade il contrario, si ritira, perdendo superficie e volume.

Oggi la bilancia pende sempre più dalla parte della perdita. Estati più lunghe e roventi, zero termico che sale a quote prima impensabili e nevicate meno abbondanti stanno riducendo drasticamente la massa glaciale in molte regioni del mondo, Alpi comprese. Ogni anno cambiano i contorni delle fronti, si frammentano le lingue di ghiaccio, affiorano rocce che per millenni erano rimaste sepolte. Le conseguenze vanno ben oltre il valore paesaggistico. I ghiacciai funzionano come grandi serbatoi d’acqua: trattengono l’inverno e restituiscono l’estate, garantendo portate regolari a fiumi che sostengono agricoltura, produzione idroelettrica e approvvigionamento delle città. Quando si assottigliano, nel breve periodo rilasciano più acqua del normale, ma nel lungo periodo il serbatoio si svuota e le risorse idriche diventano meno prevedibili. A ciò si aggiungono rischi concreti per i territori di montagna: laghi proglaciali che si formano e possono tracimare, versanti instabili per lo scioglimento del permafrost, crolli di roccia e seracchi.

C’è poi una dimensione ecologica e culturale. Molte specie vegetali e animali dipendono dalle condizioni fredde e dall’acqua di fusione, mentre intere economie alpine, dal turismo all’alpinismo, si fondano sulla presenza del ghiaccio. Perderlo significa impoverire ecosistemi e comunità. La sfida che ci attende è duplice. Da un lato occorre rafforzare il monitoraggio: misurare con continuità superfici, spessori e bilanci di massa permette di capire la velocità del cambiamento e di prevenire i pericoli. Dall’altro serve un’azione decisa sul fronte climatico, riducendo le emissioni che alimentano il surriscaldamento, perché nessuna strategia di adattamento potrà compensare del tutto la scomparsa di questi giganti. Salvare i ghiacciai nella loro interezza, forse, non sarà più possibile. Ma limitare la perdita e prepararsi a gestirne gli effetti dipende ancora da noi. Ascoltare ciò che il ghiaccio ci dice, è il primo passo verso la sua salvaguardia.