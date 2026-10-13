Intervento

Gamescom 2026, l’accessibilità apre il gioco alla partecipazione di tutti

Di Paolo Berro
Immagine creata con ChatGtp

Provare un videogioco insieme agli altri, scegliere una postazione utilizzabile, seguire una presentazione: anche da queste possibilità passa la partecipazione a una grande fiera. Gamescom, svoltasi a Colonia dal 26 al 30 agosto 2026, offre un’occasione per osservare come l’accessibilità possa entrare nell’organizzazione degli spazi e delle esperienze. Nel programma ufficiale dedicato alla manifestazione, Xbox aveva annunciato per il proprio stand l’accesso alle persone in carrozzina, controller adattivi disponibili su richiesta e alcune postazioni con tavoli e schermi regolabili in altezza.

Erano inoltre previsti personale per aiutare nelle configurazioni adattate, una stanza tranquilla e oggetti sensoriali per chi cercasse un’esperienza con minori stimoli. Sono misure riferite allo stand dell’azienda, delle quali il programma descrive disponibilità e condizioni. Conoscerle prima della visita permette di preparare richieste precise e di individuare i servizi pertinenti alle proprie esigenze. La loro efficacia per ciascun visitatore resta legata alle esigenze individuali e all’esperienza concreta di utilizzo. L’interesse giornalistico sta nella combinazione di interventi diversi. Un comando adattabile può aprire una possibilità di gioco; lo spazio in cui è collocato e il tempo disponibile per configurarlo contribuiscono a renderla praticabile. Le soluzioni si sostengono a vicenda.

Per una persona che utilizza una carrozzina, per esempio, altezza del tavolo e posizione dello schermo possono influire sul modo di raggiungere i comandi e seguire l’azione. Per chi ha bisogno di ridurre gli stimoli, poter conoscere in anticipo la presenza di uno spazio tranquillo può aiutare a programmare la visita. La dimensione comunicativa completa questo quadro. Xbox aveva previsto allo stand interpreti delle lingue dei segni americana, britannica e tedesca, oltre ad audiodescrizioni in inglese e tedesco, in fasce orarie indicate. Per le trasmissioni del 26 e 27 agosto erano annunciate la lingua dei segni americana e l’audiodescrizione in inglese. Specificare lingue e orari permette al pubblico di valutare se il servizio risponda alle proprie necessità e di organizzarsi. In una manifestazione internazionale, questa precisione ha un valore immediato: rende utilizzabile l’informazione sull’accessibilità. La cronaca dell’apertura pubblicata da Euronews il 27 agosto documenta lo svolgimento della fiera, nella quale si sono incontrati sviluppatori, professionisti e appassionati. Proprio un contesto così articolato invita a considerare il gioco come esperienza sociale. Partecipare significa poter discutere una novità, esprimere un giudizio, confrontare preferenze e condividere il divertimento.

Per gli organizzatori, descrivere le misure previste è il primo passo di una relazione con il pubblico; ascoltare i visitatori consente poi di capire quali scelte abbiano funzionato e quali debbano essere adattate. Per gli espositori, le dimostrazioni possono diventare occasioni di apprendimento anche sul modo in cui le persone interagiscono con prodotti e ambienti. È utile, in questa prospettiva, predisporre informazioni comprensibili prima dell’arrivo, personale capace di orientare e modalità semplici per chiedere un supporto. La tecnologia conserva il suo significato quando lascia spazio alla scelta del giocatore: decidere come usare i comandi, quali funzioni attivare, quando fermarsi e quando riprendere. L’edizione di Colonia permette dunque di ragionare su un’organizzazione che consideri insieme dispositivi, comunicazione e comfort. Le misure presentate da Xbox forniscono esempi concreti da esaminare e sviluppare. Per chi costruisce eventi, la domanda utile è come trasformare ogni servizio annunciato in una possibilità riconoscibile e fruibile. Per chi gioca, l’orizzonte è più semplice: poter prendere parte all’esperienza, con gli strumenti adatti e con la libertà di divertirsi insieme agli altri.

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