Gamescom 2026, l’accessibilità apre il gioco alla partecipazione di tutti

Provare un videogioco insieme agli altri, scegliere una postazione utilizzabile, seguire una presentazione: anche da queste possibilità passa la partecipazione a una grande fiera. Gamescom, svoltasi a Colonia dal 26 al 30 agosto 2026, offre un’occasione per osservare come l’accessibilità possa entrare nell’organizzazione degli spazi e delle esperienze. Nel programma ufficiale dedicato alla manifestazione, Xbox aveva annunciato per il proprio stand l’accesso alle persone in carrozzina, controller adattivi disponibili su richiesta e alcune postazioni con tavoli e schermi regolabili in altezza.

Erano inoltre previsti personale per aiutare nelle configurazioni adattate, una stanza tranquilla e oggetti sensoriali per chi cercasse un’esperienza con minori stimoli. Sono misure riferite allo stand dell’azienda, delle quali il programma descrive disponibilità e condizioni. Conoscerle prima della visita permette di preparare richieste precise e di individuare i servizi pertinenti alle proprie esigenze. La loro efficacia per ciascun visitatore resta legata alle esigenze individuali e all’esperienza concreta di utilizzo. L’interesse giornalistico sta nella combinazione di interventi diversi. Un comando adattabile può aprire una possibilità di gioco; lo spazio in cui è collocato e il tempo disponibile per configurarlo contribuiscono a renderla praticabile. Le soluzioni si sostengono a vicenda.

Per una persona che utilizza una carrozzina, per esempio, altezza del tavolo e posizione dello schermo possono influire sul modo di raggiungere i comandi e seguire l’azione. Per chi ha bisogno di ridurre gli stimoli, poter conoscere in anticipo la presenza di uno spazio tranquillo può aiutare a programmare la visita. La dimensione comunicativa completa questo quadro. Xbox aveva previsto allo stand interpreti delle lingue dei segni americana, britannica e tedesca, oltre ad audiodescrizioni in inglese e tedesco, in fasce orarie indicate. Per le trasmissioni del 26 e 27 agosto erano annunciate la lingua dei segni americana e l’audiodescrizione in inglese. Specificare lingue e orari permette al pubblico di valutare se il servizio risponda alle proprie necessità e di organizzarsi. In una manifestazione internazionale, questa precisione ha un valore immediato: rende utilizzabile l’informazione sull’accessibilità. La cronaca dell’apertura pubblicata da Euronews il 27 agosto documenta lo svolgimento della fiera, nella quale si sono incontrati sviluppatori, professionisti e appassionati. Proprio un contesto così articolato invita a considerare il gioco come esperienza sociale. Partecipare significa poter discutere una novità, esprimere un giudizio, confrontare preferenze e condividere il divertimento.

Per gli organizzatori, descrivere le misure previste è il primo passo di una relazione con il pubblico; ascoltare i visitatori consente poi di capire quali scelte abbiano funzionato e quali debbano essere adattate. Per gli espositori, le dimostrazioni possono diventare occasioni di apprendimento anche sul modo in cui le persone interagiscono con prodotti e ambienti. È utile, in questa prospettiva, predisporre informazioni comprensibili prima dell’arrivo, personale capace di orientare e modalità semplici per chiedere un supporto. La tecnologia conserva il suo significato quando lascia spazio alla scelta del giocatore: decidere come usare i comandi, quali funzioni attivare, quando fermarsi e quando riprendere. L’edizione di Colonia permette dunque di ragionare su un’organizzazione che consideri insieme dispositivi, comunicazione e comfort. Le misure presentate da Xbox forniscono esempi concreti da esaminare e sviluppare. Per chi costruisce eventi, la domanda utile è come trasformare ogni servizio annunciato in una possibilità riconoscibile e fruibile. Per chi gioca, l’orizzonte è più semplice: poter prendere parte all’esperienza, con gli strumenti adatti e con la libertà di divertirsi insieme agli altri.