Un cambio di binario all’ultimo minuto può valere il prezzo di un nuovo biglietto. Chi può prendere le scale attraversa il sottopassaggio e corre verso il treno. Chi deve usare l’ascensore dipende dal tempo che impiega a trovarlo, dal suo funzionamento e dal percorso fino al marciapiede. Se l’annuncio è soltanto sonoro, anche chi è già al binario può accorgersi del cambio vedendo allontanarsi gli altri passeggeri. Sono situazioni che aiutano a leggere i numeri sull’accessibilità della rete ferroviaria.

Il 4 ottobre 2026, in occasione del FIABADAY, Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che, dopo gli interventi realizzati nel 2025, le stazioni della sua rete rese accessibili sono salite a 678, circa il 32 per cento del totale. In quelle stazioni, secondo il gestore, transita l’81 per cento dei viaggiatori. All’interno dello stesso gruppo RFI indica 457 stazioni accessibili in autonomia. La quota dei viaggiatori descrive il peso degli scali interessati sul traffico ferroviario. Per chi parte da una fermata di provincia, la domanda è se le stazioni necessarie a quel viaggio rientrino nel secondo gruppo e quali caratteristiche abbiano.

RFI ha indicato anche gli interventi di riqualificazione in corso. Ci sono rampe, ascensori, percorsi tattili e marciapiedi rialzati a 55 centimetri per agevolare la salita. Nel 2026, riferisce il gestore, si sono conclusi lavori finanziati dal PNRR che hanno migliorato l’accessibilità per le persone a mobilità ridotta in 41 stazioni. L’altezza del marciapiede è una parte del problema. Conta anche il veicolo che si ferma a quel binario, lo spazio che resta tra il treno e la banchina e la possibilità di raggiungere il posto a bordo. Per una coincidenza, la sequenza ricomincia in un’altra stazione.

L’assistenza copre un bisogno diverso. RFI riferisce che il servizio gestito dalle 16 Sale Blu è attivo in oltre 380 stazioni e che nel 2025 le richieste hanno superato quota 480.000. Il numero riguarda le richieste, che possono provenire più volte dallo stesso viaggiatore. Il regolamento (UE) 2021/782 disciplina l’assistenza gratuita alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. L’articolo 24 prevede una sola notifica per l’intero viaggio, con almeno 24 ore di anticipo. Senza preavviso, impresa ferroviaria e gestore della stazione devono comunque fare quanto ragionevolmente possibile per fornire l’assistenza necessaria.

Anche organizzarsi da casa fa parte dello spostamento. Per l’assistenza, RFI accetta anche richieste con tempi più brevi, secondo la stazione, l’orario e il canale usato. Nella stessa pagina il gestore rimanda alle informazioni su ascensori e rampe fuori servizio. Un orario indica quando parte il treno. Per decidere se prenderlo occorre sapere se l’ingresso è utilizzabile, a quale binario conduce il percorso senza gradini e se un ascensore è temporaneamente fermo. Sono informazioni che acquistano valore quando compaiono durante la ricerca del viaggio, prima del pagamento. Una modifica comunicata soltanto quando si arriva in stazione può obbligare a chiedere un passaggio, cambiare percorso o rinunciare.

La rete che serve i grandi volumi di traffico porta vantaggi a molti passeggeri. Nei centri più piccoli, invece, il treno può essere l’unico collegamento pubblico ragionevole per raggiungere un ospedale o un luogo di lavoro. Se il tratto tra casa e stazione dipende dall’automobile, o una coincidenza è troppo incerta, la scelta di una mobilità meno dipendente dall’auto si restringe. Lo stesso vale per il ritorno, spesso con orari diversi e meno alternative.

Per capire quanto la rete stia cambiando, al conteggio delle opere si possono affiancare dati sulla frequenza dei guasti, sui tempi di ripristino e sulla compatibilità tra treni e banchine. Sono dati che permettono di misurare il servizio anche il giorno in cui il percorso previsto cambia. Chi ha un appuntamento alle nove, in fondo, deve poter scegliere il treno della mattina sapendo come raggiungerà il binario di partenza e come uscirà dalla stazione di arrivo.