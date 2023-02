Far ritrovare agli anziani il calore della famiglia

La popolazione anziana è molto importante, dobbiamo sempre ricordare che, tale generazione, è stata quella che ha costruito il paese. Quindi, a questa fascia di popolazione, va il nostro ringraziamento. Però, è necessario che, lo Stato, qualora gli anziani si trovassero in difficoltà, sia pronto ad aiutarli e a solidarizzare con loro. La questione economica è molto importante e viene affrontata con le pensioni sociali nonché altri bonus e interventi di carattere particolare, come ad esempio, gli sconti sulla bolletta elettrica nel momento in cui sussistono redditi molto bassi oppure degli sconti sul canone televisivo.

Al di là di tali misure però, occorre mettere in campo ulteriori misure nei confronti degli anziani, come ad esempio, quando sono soli e vicini a noi, invitarli a pranzo o a cena, per far loro ritrovare nuovamente il calore della famiglia. Inoltre, è fondamentale chiamarli per sapere come stanno e chiedere se hanno bisogno di qualcosa. In altre parole, la vicinanza è assolutamente fondamentale, soprattutto per i più anziani. Gli anziani possono e devono essere ancora molto utili alla società e all’intera socialità del paese, attraverso, ad esempio, un loro impegno nel sociale, accudendo i bambini, facendo raccontare le rispettive esperienze e valorizzando le caratteristiche di ognuno nelle diverse associazioni di volontariato del nostro paese. L’impegno degli anziani nel sociale è un fattore positivo sia per la società nel suo complesso che per loro stessi, in quanto vengono gratificati interiormente.