Fame nel mondo: le armi corrono più veloci degli aiuti

C’è una domanda implicita che Papa Leone XIV, poche ore fa, ha lanciato come un sasso nello stagno della diplomazia internazionale, davanti ai rappresentanti del Programma Alimentare Mondiale, riuniti a Roma: perché il sistema produce costantemente le medesime diseguaglianze che è poi costretto a correggere? Non è una domanda tecnica. È una domanda morale. Ed è, in fondo, una domanda che viene dal Vangelo. Il Papa non si è limitato a enumerare le statistiche sulla fame nel mondo, quelle che conosciamo tutti e che, proprio perché le conosciamo, abbiamo imparato a sopportare con distacco colpevole. Ha fatto qualcosa di più coraggioso: ha indicato una contraddizione strutturale nel cuore dell’ordine mondiale. Una civiltà capace di una produttività senza precedenti nella storia umana convive, senza scandalo sufficiente, con zone di miseria che si espandono anziché ridursi. Non è un paradosso della natura. È una scelta, o, peggio, una serie di non-scelte, che rivelano dove stanno davvero le priorità di chi governa il mondo. La denuncia del Santo Padre è netta, e chi si riconosce nella tradizione cattolica non può non sentirla risuonare con forza: i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Le armi non conoscono burocrazia. Gli aiuti alimentari, sì. C’è qualcosa di profondamente disumano in questo squilibrio, qualcosa che l’insegnamento sociale della Chiesa chiama con il suo nome preciso: il primato del profitto e della forza sulla dignità della persona.

Leone XIV ha richiamato qui il nucleo più antico e più vivo del messaggio cristiano: ogni essere umano porta in sé un’impronta divina che nessuna circostanza può cancellare. La fame, quindi, è una tragedia umanitaria a cui, tutti noi, dobbiamo cercare di porre rimedio, senza se e senza ma. Quando un bambino muore di malnutrizione in un angolo dimenticato del mondo mentre i mercati finanziari battono record, non stiamo assistendo a un fallimento del sistema redistributivo. Stiamo assistendo a ciò che accade quando si smette di vedere nell’altro il volto di Cristo. Il Papa ha anche toccato un nervo scoperto della nostra epoca: la frammentazione del multilateralismo. Il sogno novecentesco di istituzioni capaci di incarnare una responsabilità condivisa tra i popoli si è incrinato. Gli Stati si rinchiudono nei propri confini, inseguono la sicurezza nazionale, delegano la solidarietà a una voce di bilancio residuale. La burocratizzazione della solidarietà, come l’ha definita il Santo Padre, è il sintomo di un mondo che ha perso un orizzonte etico comune, quell’orizzonte che solo una visione autenticamente universale dell’uomo può offrire.

La Chiesa non propone soluzioni tecniche. Propone un cambiamento radicale dello sguardo in senso fraterno: rimettere la persona umana al centro, non come slogan, ma come criterio operativo di ogni decisione politica ed economica. Semplificare ciò che è diventato inutilmente complesso. Rimuovere gli ostacoli che separano gli aiuti da chi ne ha bisogno. Investire nel bene comune con la stessa determinazione con cui si investe nella difesa. Non è utopia. È il minimo che ci chiede la nostra umanità. E, per la comunità cristiana, è ciò che ci chiede il Vangelo.