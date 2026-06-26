ExpoAid 2026, quando la tecnologia torna a parlare di persone

Dal 25 al 27 giugno Rimini si è trasformata, per tre giorni, in uno dei luoghi più importanti in Italia per parlare di disabilità, autonomia, inclusione e nuove tecnologie. ExpoAid 2026, ospitato al Palacongressi e promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, porta con sé un titolo semplice ma molto forte: “Io, Persona di valore”. Non è una formula casuale. Dentro quelle parole c’è una scelta precisa: rimettere al centro la persona, prima della diagnosi, prima del bisogno, prima della categoria amministrativa in cui troppo spesso la disabilità viene rinchiusa.

Eventi come ExpoAid servono proprio a questo: ricordare che l’inclusione non è fatta soltanto di leggi, linee guida e buone intenzioni. È fatta di soluzioni concrete, di strumenti che funzionano, di servizi che arrivano davvero nella vita delle persone. Perché una tecnologia accessibile, un ausilio digitale, un’app progettata bene o un percorso di autonomia costruito con serietà possono cambiare giornate intere. Possono trasformare una dipendenza obbligata in una scelta possibile. Possono rendere più semplice studiare, lavorare, viaggiare, comunicare, partecipare.

La presenza di oltre cinquanta seminari, laboratori, spazi espositivi, attività sportive, culturali e momenti di confronto dice una cosa importante: la disabilità non è un tema solo sanitario, né solo assistenziale. È un tema sociale, tecnologico, educativo, lavorativo, urbanistico, culturale. Riguarda il modo in cui una comunità decide di organizzarsi. Riguarda le scuole, le imprese, le pubbliche amministrazioni, il Terzo settore, le famiglie e naturalmente le persone con disabilità, che non possono essere considerate semplici destinatarie di servizi, ma protagoniste delle decisioni.

In questo senso, la tecnologia può avere un ruolo straordinario, ma solo se viene usata con intelligenza e con rispetto. Oggi parliamo molto di intelligenza artificiale, robotica, domotica, comunicazione aumentativa, piattaforme digitali e servizi online. Ma la domanda vera resta sempre la stessa: queste innovazioni aiutano davvero le persone a vivere meglio? Sono progettate anche per chi usa uno screen reader, per chi ha difficoltà motorie, cognitive o sensoriali, per chi ha bisogno di tempi diversi, interfacce più semplici o modalità alternative di accesso? Oppure sono soluzioni brillanti sulla carta, ma lontane dalla realtà quotidiana?

ExpoAid diventa interessante proprio quando riesce a tenere insieme questi due livelli: da una parte l’innovazione, dall’altra la vita concreta. Perché parlare di nuove tecnologie per la disabilità non significa immaginare un futuro spettacolare e distante. Significa chiedersi se una persona può prenotare una visita senza ostacoli digitali, seguire una lezione online senza essere esclusa, accedere a un servizio pubblico senza dover chiedere aiuto, lavorare con strumenti compatibili con le proprie esigenze, muoversi in città con informazioni chiare e aggiornate.

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. L’accessibilità non riguarda soltanto chi ha una disabilità riconosciuta. Riguarda anziani, persone con fragilità temporanee, caregiver, famiglie, cittadini che in un certo momento della vita hanno bisogno di servizi più semplici, più chiari e più umani. Una società accessibile non è una società “speciale”. È una società più ordinata, più intelligente, più capace di non lasciare indietro nessuno. Ed è anche una società più efficiente, perché progettare bene fin dall’inizio costa meno che correggere dopo.

Il titolo “Io, Persona di valore” contiene quindi una piccola rivoluzione culturale. Non dice “io, persona fragile”. Non dice “io, persona da assistere”. Dice valore. E questo cambia la prospettiva. La persona con disabilità non è soltanto qualcuno a cui garantire protezione, ma qualcuno che porta competenze, esperienze, desideri, talento, visione. Anche nel campo tecnologico, il contributo diretto delle persone con disabilità è decisivo. Nessuna piattaforma, nessun servizio, nessun ausilio può essere davvero buono se viene progettato senza ascoltare chi dovrà usarlo.

La sfida, dopo eventi come ExpoAid, è evitare che tutto resti dentro le sale dei convegni. Le parole devono diventare procedure, investimenti, formazione, controlli, progetti misurabili. Le pubbliche amministrazioni devono rendere accessibili i propri servizi digitali. Le aziende devono capire che l’accessibilità non è un adempimento marginale, ma una parte della qualità. Le scuole e le università devono formare professionisti capaci di progettare per tutti. Il Terzo settore deve essere sostenuto anche con strumenti digitali adeguati, perché spesso è proprio lì che i bisogni vengono intercettati prima.

ExpoAid 2026 arriva in un momento in cui l’Italia parla molto di innovazione. Ma l’innovazione, da sola, non basta. Può creare nuove opportunità oppure nuove esclusioni. Può aprire porte oppure complicare ancora di più la vita di chi incontra già ostacoli ogni giorno.

La differenza la fanno le scelte: progettare con cura, ascoltare le persone, verificare l’accessibilità, rendere le soluzioni sostenibili e non soltanto presentabili.

Forse il valore più grande di un appuntamento come questo sta proprio qui: ricordarci che la tecnologia migliore non è quella che stupisce di più, ma quella che permette a una persona di fare qualcosa che prima non riusciva a fare, o che poteva fare solo con fatica. Uscire di casa, lavorare, studiare, comunicare, divertirsi, decidere per sé. In fondo, l’inclusione comincia quando la tecnologia smette di essere una promessa e diventa una possibilità reale, quotidiana, accessibile.