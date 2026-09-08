Educazione ai sentimenti: gli anticorpi contro la violenza sulle donne

Le scuole riaprono i cancelli in questi giorni, tra zaini nuovi e primi campanelli. Ma quest’anno, come troppi altri, il rientro coincide con un dato che continua a pesare nelle cronache quotidiane: la violenza contro le donne non si ferma. Di fronte a questa realtà, la tentazione è cercare colpevoli o soluzioni immediate. Vale però la pena fermarsi su una leva che agisce nel tempo, silenziosa ma potente: l’educazione ai sentimenti nelle scuole. Non si tratta di aggiungere un’ora di lezione in più, né di trasformare le aule in tribunali morali. Si tratta di offrire ai ragazzi e alle ragazze strumenti per riconoscere il rispetto, la parità e il consenso come basi naturali delle relazioni, fin dall’infanzia. I bambini che crescono imparando a esprimere le emozioni senza ricorrere alla prevaricazione, e le bambine che crescono sapendo di avere pieno diritto alla propria autonomia, costruiscono già da piccoli gli anticorpi contro le dinamiche di controllo e possesso che, troppo spesso, degenerano in violenza.

I numeri di altri paesi europei che hanno investito da tempo in programmi strutturati di educazione affettiva mostrano risultati incoraggianti: una maggiore capacità dei giovani di riconoscere comportamenti tossici, chiedere aiuto e intervenire quando assistono a episodi di sopruso. È un investimento che non produce effetti in un anno scolastico, ma in una generazione, e proprio per questo va iniziato ora, con continuità e serietà. Perché funzioni, questa educazione ha bisogno di alcuni ingredienti concreti: insegnanti formati e sostenuti, un linguaggio adatto all’età, capace di parlare ai bambini delle elementari con la stessa cura con cui si parla agli adolescenti; e un dialogo aperto con le famiglie, che devono sentirsi alleate del percorso e non spettatrici sospettose.

C’è poi un aspetto spesso trascurato: l’educazione ai sentimenti non riguarda solo le ragazze. Riguarda soprattutto i ragazzi, a cui va restituito un modello di mascolinità che non passi per il dominio, ma per la responsabilità emotiva e il rispetto reciproco. Senza questo tassello, ogni altro sforzo rischia di rimanere incompleto. Investire nella scuola come luogo di prevenzione non è una scorciatoia, né sostituisce le politiche di protezione e giustizia necessarie oggi, subito, per chi è in pericolo. Ma è il modo più solido per fare in modo che, tra qualche anno, i titoli di cronaca comincino finalmente a diradarsi. La classe è il primo luogo dove si impara a stare al mondo: vale la pena che lo faccia bene.