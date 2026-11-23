Con il senso di responsabilità che un tema così drammatico e urgente impone a ciascuno di noi, portando con me la preziosa eredità di un confronto intenso e multidisciplinare che ho avuto l’onore di moderare lo scorso 27 ottobre presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica, in occasione della presentazione del docufilm “Mai più silenzi – Educare, riconoscere e prevenire per una rinnovata cultura del rispetto”, scritto e diretto da Roberta Mucci, vorrei spendere ulteriori parole di concretezza sul tema. Quella giornata ci ha consegnato una certezza da cui non possiamo più prescindere: la violenza contro le donne non è un fatto privato, non è un incidente domestico e non può essere ridotta a una mera emergenza di cronaca. È una questione culturale, sociale e giuridica che interpella l’intera collettività.

Come ho ricordato con grande fermezza in apertura di quei lavori, rompere il silenzio di fronte a ogni forma di prevaricazione e ingiustizia è il primo, fondamentale passo per lenire le ferite del nostro tessuto sociale. Ma questo traguardo non si raggiunge da soli: richiede un’alleanza sinergica tra istituzioni, magistratura, scuola, famiglia e mondo della cultura.In questo percorso, il linguaggio diretto ed empatico del cinema documentario si rivela un formidabile catalizzatore di consapevolezza, grazie all’intuizione di Roberta Mucci e alla testimonianza del maestro Enrico Vanzina – che ci ha giustamente messo in guardia sul ruolo educativo primario della famiglia e sul rischio di emulazione legato alla rappresentazione di modelli negativi –, l’opera audiovisiva entra laddove le leggi faticano ad arrivare: dentro le mura domestiche e nel cuore delle nuove generazioni. Accanto alla prevenzione culturale, però, occorre una risposta istituzionale e giuridica implacabile. Negli ultimi anni il nostro ordinamento ha compiuto passi decisivi per non lasciare sole le vittime. Pensiamo all’impianto costruito dal cosiddetto “Codice Rosso” del 2019 e rafforzato dalla Legge 168 del 2023. La parola d’ordine oggi è tempestività: l’obbligo per il Pubblico Ministero di ascoltare la vittima entro tre giorni, l’ammonimento del Questore per i cosiddetti “reati spia”, l’uso dei braccialetti elettronici con distanza minima di 500 metri, l’arresto in flagranza differita entro 48 ore e il divieto assoluto di qualsiasi mediazione familiare.

Un ulteriore, storico spartiacque è stato poi segnato dalla Legge 181 del dicembre 2025, con l’introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie autonoma del delitto di femminicidio. Disporre di norme specifiche è indispensabile, ma la legge resta lettera morta senza una formazione permanente, capillare e multidisciplinare di tutti gli attori coinvolti in piena aderenza ai principi della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, come giuristi e come cittadini, sappiamo bene che quando interviene il diritto penale significa che, in qualche modo, siamo già arrivati tardi. La vera sfida si gioca prima. Ed è qui che un’opera come “Mai più silenzi”, arricchita dal prezioso contributo della Giudice penale del tribunale di Pistoia Jacqueline Monica Magi, diventa un vero e proprio vademecum salvavita, capace di insegnare a riconoscere i segnali premonitori dell’abuso.

Dobbiamo imparare a smascherare le forme più subdole di sopraffazione, a cominciare dalla violenza economica, privare una donna della propria autonomia finanziaria significa condannarla a un lento isolamento sociale, renderla ricattabile ed esporla inevitabilmente alla violenza psicologica e fisica. Per spezzare questa catena dobbiamo agire su due fronti educativi paralleli. Da un lato, dobbiamo lavorare sulla profonda povertà culturale e fragilità emotiva di troppi uomini, incapaci di tollerare il rifiuto e la frustrazione. Dobbiamo portare l’alfabetizzazione emotiva nelle scuole fin dall’infanzia, insegnando ai nostri ragazzi che un “no” non è un fallimento né un affronto all’onore, ma una tappa normale della vita; e dobbiamo potenziare e rendere strutturali i percorsi di recupero psicologico per gli uomini autori di violenza, perché i dati dimostrano che la responsabilizzazione specialistica abbatte concretamente il rischio di recidiva.

Dall’altro lato, dobbiamo educare le ragazze a credere in se stesse, a conquistare prima di tutto la propria indipendenza economica e la propria posizione nel mondo, scardinando quei retaggi culturali che ancora oggi spingono molte donne ad autosvalutarsi o ad accettare ruoli subalterni. Vorrei concludere con una riflessione antropologica e giuridica analizzando l’antico brocardo latino affectio maritalis, egli ci ha ricordato la sua radice più autentica: ad facere, ovvero “fare qualcosa a beneficio dell’altro”. Ecco il senso profondo della nostra battaglia comune: riportare al centro delle relazioni umane, della formazione scolastica e della pratica professionale il valore della cura, della reciprocità e del rispetto incondizionato per la dignità della persona. Non basta indignarsi dopo l’ennesima tragedia. Ognuno di noi, nel proprio ruolo – nelle aule di tribunale, nelle scuole, nelle istituzioni, nelle famiglie –, è chiamato a essere sentinella attiva. Continuiamo a unire le forze affinché nessuna donna debba più sentirsi sola, affinché la paura lasci il posto alla tutela, e affinché il silenzio ceda definitivamente il passo alla giustizia e alla libertà.