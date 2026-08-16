Educare all’amore e al rispetto per prevenire la violenza sulle donne

Una donna su tre nel mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, subisce nella propria vita una forma di violenza fisica, sessuale, economica o psicologica. In Italia sono oltre sei milioni le donne che portano questa ferita. Dietro ogni numero c’è un volto, spesso quello di una madre, e accanto a lei, troppo spesso, gli occhi di un bambino: nel 65% dei casi i figli assistono alla violenza contro la propria madre, passando insensibilmente dal ruolo di testimoni a quello di vittime a loro volta. Questo dato, prima ancora che una statistica, è un appello. Ci dice che la violenza non nasce nel momento in cui esplode, ma molto prima, in un terreno che non è stato coltivato: quello dell’affettività, del rispetto, della capacità di riconoscere l’altro come persona e non come possesso. Per questo la strada maestra non può essere soltanto repressiva. Occorre prevenire, e prevenire significa educare, fin dalla culla, al valore della persona umana.

La famiglia resta il primo grembo educativo. È lì che un bambino impara, guardando i gesti quotidiani dei genitori, cosa significhi amare senza possedere, custodire senza controllare, discutere senza umiliare. Una famiglia che vive relazioni sane trasmette, senza bisogno di grandi discorsi, un’immagine di amore che i figli porteranno con sé per tutta la vita. Per questo va sostenuta, accompagnata, non lasciata sola: la comunità cristiana, le parrocchie, i consultori familiari possono essere luoghi preziosi di ascolto e formazione per genitori e coppie. Accanto alla famiglia, la scuola ha un compito che non si può più rimandare: un’educazione affettiva e sentimentale che aiuti ragazzi e ragazze a conoscere se stessi, a dare un nome alle proprie emozioni, a distinguere l’amore vero dal possesso geloso, dal controllo mascherato da premura. Non si tratta di aggiungere un’ora di lezione, ma di intrecciare in ogni disciplina, in ogni relazione educativa, l’attenzione alla dignità dell’altro.

San Giovanni Paolo II parlava di “genio femminile” da riconoscere e custodire e Papa Francesco invece ci ha ricordato più volte che ogni forma di violenza sulla donna è una ferita inferta al corpo di Cristo stesso. Non serve quindi alzare la voce contro qualcuno: serve costruire, giorno dopo giorno, una cultura dove i bambini crescano imparando ad amare bene, prima ancora di imparare a difendersi dal male. È un lavoro paziente, silenzioso, ma è l’unico capace di spezzare davvero la catena della violenza.