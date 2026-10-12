Economia sociale, il Sud riparte dalle persone e dai legami di comunità

Quando si parla di economia sociale si indica quell’insieme di imprese e organizzazioni che producono beni e servizi mettendo al centro le persone e il territorio, e non soltanto il profitto. Ne fanno parte le cooperative, le cooperative sociali, le imprese sociali, le mutue, le fondazioni, le associazioni che svolgono attività economica. Hanno regole comuni: i guadagni si reinvestono più che distribuirsi, la governance è democratica, conta il bene della comunità. Non è un’economia “minore” o assistenziale: è un modo diverso di fare impresa, riconosciuto anche dall’Unione europea, che ne ha fatto un pilastro del proprio piano d’azione.

Per le aree del Sud in difficoltà, dai piccoli comuni dell’entroterra ai quartieri periferici delle grandi città, questo modello offre risposte concrete. Dove il mercato fatica ad arrivare e lo Stato non basta, le imprese sociali possono tenere aperti servizi che altrimenti sparirebbero: assistenza agli anziani, doposcuola, trasporti di comunità, piccoli empori e botteghe di paese. Possono recuperare terreni abbandonati con cooperative agricole, valorizzare borghi e patrimonio culturale con un turismo lento e diffuso, trasformare beni confiscati alle mafie in lavoro regolare. Ogni posto creato così ha un doppio valore: dà reddito e rafforza i legami, che sono la prima infrastruttura di una comunità. C’è un secondo vantaggio, spesso trascurato. Queste imprese nascono dal basso, dalla conoscenza diretta dei bisogni, e tendono a restare radicate. Non delocalizzano, perché il loro capitale è fatto di relazioni. In territori colpiti dallo spopolamento, questa stabilità vale quanto un investimento.

In questo quadro le persone in condizione di fragilità possono essere protagoniste, non soltanto destinatarie di aiuto. Si pensi a chi ha una disabilità, a chi esce da un percorso di dipendenza o di detenzione, ai giovani che non studiano e non lavorano, agli anziani soli, ai migranti, ai disoccupati di lungo periodo. La cooperazione sociale nasce proprio per offrire loro un’occupazione vera, con un contratto e un ruolo riconoscibile, in contesti di lavoro che sanno accogliere tempi e capacità diverse. Il lavoro, per chi è fragile, è molto più di uno stipendio: è identità, relazione, fiducia in sé. Molte esperienze del Mezzogiorno lo dimostrano, dalle cooperative agricole che inseriscono persone con disabilità ai laboratori artigianali e ai servizi di ristorazione che danno una seconda possibilità a chi ha attraversato percorsi difficili. Una comunità che include si scopre anche più competente e più coesa.

Perché questo accada servono alcune scelte condivise. Accesso al credito e al microcredito più semplice per le imprese sociali nascenti. Una pubblica amministrazione che co-progetti i servizi con il Terzo settore, senza ridurlo a semplice fornitore. Formazione alla gestione d’impresa, con attenzione ai giovani e a chi parte da condizioni di svantaggio. Reti tra cooperative, università e fondazioni di comunità, per condividere competenze e non ripartire ogni volta da zero. Infine, tempi certi nei pagamenti e nelle procedure, che per realtà piccole fanno la differenza tra sopravvivere e chiudere. Nessuna ricetta basta da sola, e l’economia sociale non sostituisce investimenti, infrastrutture e lavoro stabile. Ma può essere il lievito: dove una comunità decide di organizzarsi, spesso comincia la ripartenza. Il Sud non ha bisogno di essere salvato dall’esterno, ha bisogno di essere messo in condizione di fare ciò che molti suoi cittadini, con tenacia, già sanno fare.