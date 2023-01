I due motivi che rendono la situazione economica attuale disastrosa

Per attuare misure in grado di aiutare le imprese e le famiglie italiane è fondamentale l’intervento del governo teso al benessere di tutti. La situazione attuale è ancora assai grave per due motivi di fondo. Uno è rappresentato dall’aumento dell’inflazione nonché dei prezzi e delle bollette, che costituiscono un fattore negativo per le famiglie in termini di potere d’acquisto ed è quindi necessario contrastare questi elementi fino in fondo. L’altro elemento è costituito dal fatto di dare lavoro, esso da dignità, soprattutto quanto lo si fa con piacere e capacità professionale.

Rappresenta un fattore primario anche per la crescita della cultura. È quindi necessario che si agisca presto e bene per attuare gli investimenti necessari nel nostro paese, dando maggiore produttività e una mobilità certa alle famiglie attraverso, ad esempio, la costruzione di infrastrutture importanti, si pensi soprattutto alla mobilità pubblica, ossia le reti viarie e i mezzi pubblici, invece dei trasporti individuali i quali, spesso, sono fonte di sprechi e abbruttimento del territorio dove i cittadini vivono.

Bisogna attuare tali investimenti per poter dare lavoro e rendere migliore la vita delle famiglie italiane facilitandole attraverso l’impiego di fondi pubblici. Non dimentichiamo che, fortunatamente, stiamo uscendo da una pandemia pertanto occorre fare gli adeguati investimenti nel Servizio Sanitario Nazionale, senza differenze tra sanità regionali e emigrazione interna per potersi curare. Perciò, bisogna operare sui grandi servizi del paese, al fine di migliorare la qualità della vita e del lavoro, soprattutto per le giovani generazioni.