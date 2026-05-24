Donne, lavoro e Costituzione: l’eredità delle madri costituenti

Ottant’anni fa le donne italiane votarono per la prima volta ed entrarono nelle istituzioni della nuova Repubblica. Le ventuno donne elette all’Assemblea Costituente portarono con sé non soltanto idee politiche, ma esperienze segnate dalla guerra, dalla Resistenza, dall’impegno sociale e dal lavoro quotidiano nelle comunità. In questo cammino ebbero un ruolo importante le associazioni popolari e cattoliche, luoghi di formazione civile e partecipazione democratica. Per molte donne l’associazionismo rappresentò il primo spazio in cui imparare a prendere parola, organizzarsi e rivendicare diritti negati per secoli. Per lungo tempo, infatti, la società aveva escluso le donne dalla vita pubblica, relegandole quasi esclusivamente alla dimensione domestica. La cittadinanza attiva era considerata una prerogativa maschile. Superare questa mentalità fu una conquista lenta e difficile, resa possibile anche dall’impegno di tante donne che, nei luoghi di lavoro e nelle comunità, iniziarono a chiedere dignità, tutele e riconoscimento.

Le associazioni cattoliche affrontarono con coraggio la questione femminile già negli anni successivi alla guerra. Nei giornali e nei convegni emergeva la consapevolezza che il lavoro delle donne non potesse più essere ignorato e che fosse necessario garantire strumenti concreti di tutela: asili aziendali, protezione della maternità, condizioni di lavoro compatibili con la vita familiare. Temi ancora oggi centrali. Tra le figure più significative di quella stagione vi fu Maria Agamben Federici, protagonista della Resistenza e membro dell’Assemblea Costituente. La sua esperienza dimostra come fede, impegno sociale e partecipazione politica possano unirsi nella costruzione del bene comune. Federici contribuì alla nascita di importanti esperienze associative femminili e si batté con determinazione per la dignità delle donne. Alla Costituente sostenne battaglie ancora attuali: la parità salariale, il diritto delle donne ad accedere a tutte le professioni, la tutela dei figli, il diritto allo studio e il sostegno alle famiglie. Difese soprattutto il diritto al lavoro delle donne, considerandolo elemento fondamentale della dignità personale e della piena cittadinanza.

Non è un caso che il primo comma dell’articolo 1 della Costituzione affermi: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Questo principio riguarda uomini e donne insieme. Senza il pieno riconoscimento del lavoro femminile non può esistere una democrazia davvero compiuta. Il lavoro significa autonomia, partecipazione e possibilità di contribuire alla crescita della comunità. Le parole di Maria Federici sulla necessità di garantire “uguale retribuzione a parità di lavoro” restano ancora oggi di grande attualità. Molte donne continuano infatti a incontrare ostacoli nel mondo del lavoro: stipendi inferiori, minori opportunità di carriera, precarietà e difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia. Le conquiste ottenute dalle madri costituenti hanno cambiato il volto dell’Italia, ma non sono definitive. I diritti diventano reali soltanto quando vengono vissuti e difesi ogni giorno. Per questo associazioni, movimenti e organizzazioni femminili continuano ad avere un ruolo fondamentale nel promuovere cultura della parità, partecipazione e giustizia sociale. Ricordare oggi quelle donne significa assumersi una responsabilità: continuare a costruire una società in cui nessuna donna debba scegliere tra famiglia, dignità e lavoro, e in cui la parità sia finalmente una realtà concreta.