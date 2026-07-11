Domenica del Mare: custodire il Creato tra sostenibilità, lavoro e fraternità

La Domenica del Mare, promossa dalla Cei attraverso l’Apostolato del Mare, rappresenta molto più di una semplice ricorrenza nel calendario liturgico: è un invito a fermarsi e riflettere sul rapporto che ci lega al mare, una risorsa preziosa che troppo spesso diamo per scontata. In piena estate, quando milioni di persone affollano le spiagge alla ricerca di svago e relax, questo momento può diventare un’occasione privilegiata per riscoprire il valore della tutela degli ecosistemi marini e promuovere una cultura della sostenibilità. Il tempo della vacanza può così trasformarsi anche in un tempo di consapevolezza, capace di educare al rispetto del creato e di lasciare un segno concreto nelle coscienze. Questa ricorrenza offre anche l’opportunità di accendere i riflettori su chi il mare lo vive ogni giorno, non come luogo di svago, ma come spazio di lavoro, sacrificio e speranza.

Pescatori, marittimi, operatori dell’acquacoltura e tutte le comunità costiere rappresentano un patrimonio umano oltre che economico. È proprio in questi contesti che si sperimenta, spesso in modo naturale, un’autentica fraternità. A bordo di un’imbarcazione non contano la provenienza o la nazionalità: contano la fiducia reciproca, la collaborazione e la consapevolezza che, di fronte alle difficoltà e ai pericoli del mare, si procede soltanto insieme. È un’esperienza concreta che richiama valori profondamente umani e cristiani, dimostrando come la condivisione e il rispetto reciproco possano prevalere sulle differenze. Prendersi cura del mare significa, in definitiva, prendersi cura del Creato. Negli ultimi decenni il concetto di sostenibilità si è progressivamente ampliato, integrando alla dimensione ambientale quella economica e sociale. La Blue Economy nasce proprio con questa ambizione: coniugare crescita economica, tutela delle risorse naturali e benessere delle comunità.

Il mare costituisce una delle principali ricchezze del nostro Paese e alimenta filiere strategiche come la pesca, il turismo, i trasporti e numerose altre attività produttive. Proprio per questo è necessario che lo sviluppo economico sia accompagnato da una visione più attenta alla dimensione ecologica e sociale. Quindi, ciò che oggi può apparire come un costo o un limite ai profitti rappresenta, in realtà, è un investimento sul futuro, capace di generare benefici concreti anche nel breve periodo. La vera sostenibilità non è un freno alla crescita, ma la condizione necessaria perché quella crescita possa durare nel tempo. Per questo, nell’economia del mare, dovremmo imparare a essere un po’ più seminatori e un po’ meno semplici gestori o raccoglitori, assumendoci la responsabilità di custodire ciò che abbiamo ricevuto affinché possa continuare a generare vita, lavoro e opportunità anche per le generazioni che verranno. In fondo, il mare è molto più di uno spazio geografico o di una risorsa economica. È un luogo in cui le persone imparano ogni giorno il valore della collaborazione, della fiducia e della responsabilità condivisa. È un orizzonte che unisce anziché dividere, che insegna l’incontro anziché la contrapposizione. Per questo il mare continua a essere, oggi più che mai, un luogo di fraternità e solidarietà, dove i muri si abbattano e si costruiscano ponti tra popoli, culture e comunità, nel segno di un futuro più giusto, sostenibile e condiviso.