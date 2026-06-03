Disabilità e salute, nuove linee guida UE contro le barriere nell’accesso alle cure

Quando parliamo di sanità pubblica, usiamo spesso parole molto forti: universalità, uguaglianza, diritto alla cura, presa in carico, prevenzione, prossimità. Sono parole giuste, importanti, necessarie. Ma diventano fragili se non guardiamo cosa accade davvero quando una persona con disabilità prova ad accedere a una visita, a uno screening, a una diagnosi, a una terapia, a un pronto soccorso, a una piattaforma sanitaria digitale o anche semplicemente a una comunicazione comprensibile. Perché il diritto alla salute non si misura soltanto dall’esistenza formale di un servizio. Si misura dalla possibilità concreta di raggiungerlo, comprenderlo, usarlo e ricevere cure adeguate senza dover superare ostacoli che altri cittadini non incontrano.

Il 15 aprile 2026 l’Unione europea ha pubblicato nuove linee guida per migliorare l’accesso alla sanità delle persone con disabilità, sviluppate nell’ambito del Programma EU4Health 2021-2027. AccessibleEU ha spiegato che queste linee guida sono state elaborate con autorità nazionali e organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, con l’obiettivo di costruire una comprensione comune delle barriere esistenti e orientare future azioni europee e nazionali. Il dato più duro è questo: secondo la Commissione europea, le persone con disabilità nell’Unione hanno una probabilità quattro volte maggiore di avere bisogni sanitari non soddisfatti, a causa di barriere come strutture inaccessibili, lunghe liste d’attesa e mancanza di formazione specifica del personale sanitario. Non è una differenza marginale. È una frattura dentro uno dei diritti più fondamentali. (AccessibleEU)

Questa notizia è importante perché sposta il tema dell’accessibilità sanitaria fuori dalla dimensione della buona volontà. Troppo spesso, quando una persona con disabilità incontra un ostacolo in ospedale, in ambulatorio o in un servizio territoriale, il problema viene trattato come un caso individuale: una barella non adatta, un lettino troppo alto, un ascensore assente, un modulo non accessibile, un medico non formato, un sistema di prenotazione complicato, un referto digitale non leggibile, un percorso non segnalato, una comunicazione non comprensibile. Ma se questi ostacoli si ripetono, se riguardano milioni di persone, se producono diagnosi tardive, rinunce alle cure e peggiori condizioni di salute, allora non sono più incidenti. Sono problemi di sistema.

La sanità accessibile non riguarda solo le rampe, gli ascensori o i bagni adeguati, anche se questi elementi restano indispensabili. Riguarda l’intero percorso di cura. Riguarda la possibilità di prenotare una visita online con una piattaforma compatibile con le tecnologie assistive. Riguarda la possibilità di ricevere informazioni in linguaggio chiaro, in formati accessibili, con supporti adeguati per persone cieche, sorde, con disabilità cognitive o con difficoltà comunicative. Riguarda la possibilità di essere visitati su attrezzature adatte, di avere tempi e modalità compatibili con la propria condizione, di non essere trattati come un problema logistico, di non dover spiegare ogni volta ciò che il sistema dovrebbe già saper gestire.

Le linee guida europee ricordano anche che l’accesso alla sanità deve essere letto dentro un quadro più ampio di diritti. Il documento pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea spiega che le raccomandazioni nascono da un lavoro di analisi delle barriere e da una valutazione del valore sanitario, economico e sociale degli interventi che migliorano l’accesso alle cure per le persone con disabilità. Questo è un passaggio decisivo: rendere la sanità accessibile non è soltanto un costo o un obbligo etico, ma un investimento. Diagnosi più tempestive, prevenzione più efficace, cure più appropriate e minori rinunce producono benefici per le persone e per l’intero sistema sanitario. (Publications Office of the EU)

C’è un esempio che rende tutto ancora più concreto: la prevenzione oncologica. Le persone con disabilità possono incontrare ostacoli specifici nell’accesso agli screening, alla diagnosi e ai percorsi di cura. Non perché abbiano meno diritto alla prevenzione, ma perché spesso i programmi standard non sono pensati per corpi, modalità comunicative e bisogni diversi. Un invito allo screening scritto in modo poco comprensibile può non raggiungere una persona con disabilità cognitiva. Un centro diagnostico fisicamente inaccessibile può impedire un esame. Un’apparecchiatura non adattabile può rendere una procedura impossibile o umiliante. Una comunicazione senza interprete, sottotitoli, supporti visivi o tempo adeguato può compromettere il consenso informato. In questi casi l’uguaglianza formale diventa una finzione, perché offrire lo stesso servizio a tutti non significa garantire a tutti la stessa possibilità di usarlo.

Il problema non è solo organizzativo. È anche culturale. Molte persone con disabilità raccontano ancora esperienze sanitarie in cui la loro condizione viene vista prima della persona, oppure viene ignorata del tutto. Da un lato c’è il rischio di ridurre ogni bisogno sanitario alla disabilità, trascurando sintomi e patologie comuni. Dall’altro c’è il rischio opposto: non considerare la disabilità quando invece incide sul modo in cui la persona comunica, si muove, comprende, prova dolore, assume farmaci o può essere visitata. Una sanità davvero accessibile deve evitare entrambi gli errori. Deve vedere la persona intera, non una diagnosi, non una carrozzina, non un deficit, non una pratica amministrativa.

Per questo la formazione del personale sanitario è centrale. Non basta avere una struttura moderna se medici, infermieri, operatori amministrativi e tecnici non sanno come interagire con persone con disabilità diverse. La formazione non dovrebbe essere un modulo generico sulla sensibilità, ma una competenza professionale concreta: come comunicare con una persona sorda, come rispettare i tempi di una persona con disabilità cognitiva, come garantire privacy e dignità durante il trasferimento da una carrozzina a un lettino, come usare documenti accessibili, come coinvolgere caregiver o assistenti senza cancellare l’autonomia decisionale della persona, come evitare pregiudizi nella valutazione clinica.

In tutto questo, il digitale sanitario è una grande occasione e un grande rischio. Fascicolo sanitario elettronico, prenotazioni online, referti digitali, telemedicina, app sanitarie e sistemi di comunicazione automatizzata possono semplificare enormemente la vita delle persone con disabilità. Ma solo se sono accessibili. Una piattaforma sanitaria non accessibile può impedire a una persona cieca di leggere un referto, a una persona con disabilità motoria di completare una procedura, a una persona anziana o con difficoltà cognitive di prenotare una visita, a una persona sorda di ricevere informazioni in modo adeguato. In questo caso il digitale non avvicina la sanità al cittadino. La allontana.

La pubblicazione delle linee guida europee, quindi, va accolta come un passaggio importante, ma non come un punto di arrivo. Le linee guida indicano una direzione. Ora la domanda è se gli Stati membri, le Regioni, le aziende sanitarie, gli ospedali e i servizi territoriali sapranno trasformarle in scelte concrete. Accessibilità degli edifici, tecnologie sanitarie inclusive, piattaforme digitali conformi, formazione obbligatoria, procedure flessibili, dati migliori, ascolto delle organizzazioni delle persone con disabilità, monitoraggio degli esiti: senza tutto questo, il rischio è che il documento resti corretto, autorevole e poco incisivo.

La sanità è uno dei luoghi in cui una società rivela davvero il proprio grado di civiltà. Perché lì le persone arrivano spesso vulnerabili, impaurite, stanche, bisognose di risposte. Una persona con disabilità non dovrebbe arrivarci già sfinita dalla battaglia per accedere al servizio. Non dovrebbe dover dimostrare di meritare un accomodamento ragionevole. Non dovrebbe dipendere dalla fortuna di incontrare l’operatore sensibile, il medico preparato o la struttura più attenta. I diritti non possono funzionare a seconda della buona volontà del singolo.

Una sanità accessibile non è una sanità speciale per persone speciali. È una sanità progettata meglio, più intelligente, più umana e più efficace. È una sanità che capisce che l’uguaglianza non consiste nel trattare tutti nello stesso modo, ma nel mettere ogni persona nelle condizioni reali di ricevere cura. Ed è proprio qui che le nuove linee guida europee possono diventare preziose: non perché dicano qualcosa di astratto, ma perché ricordano una verità semplice e spesso dimenticata. Un sistema sanitario non è universale quando esiste per tutti sulla carta. È universale solo quando anche chi incontra più ostacoli riesce davvero ad attraversarne la porta, fisica o digitale, senza essere lasciato fuori.