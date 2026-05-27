Disabilità e accessibilità: l’Europa accelera sui diritti concreti entro il 2030

Il 6 maggio 2026 la Commissione europea ha deciso di rafforzare la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Non si tratta di una notizia tecnica, né di uno dei tanti aggiornamenti burocratici che spesso passano inosservati nei siti istituzionali. È, invece, un segnale politico molto preciso: l’Europa ha capito che le norme scritte non bastano più, se poi nella vita quotidiana milioni di persone continuano a trovare barriere davanti a una scuola, a un posto di lavoro, a un treno, a un sito web, a un servizio sanitario o a una tecnologia che dovrebbe semplificare la vita e invece la complica. La Commissione ricorda che nell’Unione europea vivono circa 90 milioni di persone con disabilità e che la disabilità può riguardare chiunque, dalla nascita o nel corso della vita, in particolare con l’avanzare dell’età. È un punto fondamentale, perché sposta il tema fuori dalla logica dell’eccezione. La disabilità non è una minoranza lontana. È una condizione umana possibile, diffusa, trasversale, spesso invisibile e quasi sempre aggravata da ambienti progettati male. (European Commission)

Il rafforzamento della Strategia arriva a metà del percorso 2021-2030. La Commissione riconosce che alcuni passi avanti ci sono stati, ma ammette anche che le barriere restano presenti in tutta Europa e continuano a limitare la partecipazione piena delle persone con disabilità alla società e all’economia. Questa frase, letta con attenzione, contiene già il cuore del problema: non basta dichiarare un diritto se poi quel diritto non diventa esperienza concreta. Non basta dire che una persona può lavorare, se i percorsi di selezione sono inaccessibili. Non basta dire che può viaggiare, se acquistare un biglietto online è impossibile o se l’assistenza non funziona. Non basta dire che può votare, se le informazioni elettorali non sono comprensibili o se i sistemi digitali non sono accessibili. Non basta dire che può studiare, se le piattaforme educative, i libri digitali o gli strumenti di intelligenza artificiale non sono stati pensati anche per lei.

La parte più interessante del nuovo orientamento europeo è proprio questa: l’accessibilità non viene presentata come un tema laterale, ma come una condizione necessaria per rendere effettivi tutti gli altri diritti. La Commissione parla di trasformare i diritti in realtà, con azioni che riguardano la piena diffusione e digitalizzazione della European Disability Card e della European Parking Card, le tecnologie assistive accessibili e sostenibili, l’intelligenza artificiale, i trasporti, le elezioni, il lavoro, la vita indipendente, la sanità, la giustizia, l’istruzione e perfino la preparazione alle emergenze. È una visione ampia, che finalmente tiene insieme il mondo fisico e quello digitale, perché oggi le barriere non sono più soltanto scale, marciapiedi o porte troppo strette. Sono anche app non accessibili, documenti PDF illeggibili, chatbot non governati, procedure online impossibili da completare, sistemi di identificazione che non considerano le persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitiva o comunicativa. (European Commission)

C’è poi un passaggio che merita attenzione: l’Europa collega l’inclusione delle persone con disabilità anche alla competitività, alla resilienza e alla forza democratica. È una formula istituzionale, certo, ma contiene una verità molto concreta. Un Paese che esclude le persone con disabilità spreca competenze, riduce partecipazione, aumenta dipendenza, produce costi sociali e indebolisce la propria democrazia. Un Paese che investe in accessibilità, invece, crea servizi migliori per tutti. Una piattaforma più semplice da usare aiuta la persona cieca che naviga con uno screen reader, ma anche l’anziano, il cittadino straniero, il lavoratore stanco, il genitore che compila un modulo dal telefono. Un trasporto più accessibile serve alla persona in carrozzina, ma anche a chi ha una disabilità temporanea, a chi viaggia con un passeggino, a chi ha difficoltà cognitive o a chi semplicemente ha bisogno di informazioni chiare. L’accessibilità, quando è progettata bene, non restringe il mondo: lo allarga.

Naturalmente, la Strategia rafforzata non va letta con ingenuità. Le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità hanno già segnalato che servono più ambizione, più vincoli concreti e più risorse. Lo European Disability Forum, ad esempio, ha criticato il fatto che molte azioni sembrino ancora concentrate su studi, attività preparatorie e iniziative già previste, più che su nuove misure legislative e finanziarie realmente incisive. È una critica importante, perché evita di trasformare ogni comunicazione europea in una celebrazione automatica. Le strategie sono necessarie, ma non cambiano la vita delle persone se non producono conseguenze misurabili: più occupazione, meno povertà, servizi accessibili, tecnologie disponibili, trasporti funzionanti, scuole inclusive, sanità realmente fruibile. (European Disability Forum)

Il punto, allora, è capire se questa nuova fase europea riuscirà a passare dalle intenzioni alla responsabilità. Perché l’accessibilità ha bisogno di norme, ma anche di controlli. Ha bisogno di innovazione, ma anche di competenze. Ha bisogno di fondi, ma anche di progettazione. Ha bisogno di tecnologie avanzate, ma anche di persone con disabilità coinvolte fin dall’inizio. Non si può più pensare di progettare servizi per le persone con disabilità senza le persone con disabilità. Non si può più immaginare che l’inclusione arrivi alla fine, come una correzione, una toppa, una verifica formale. Deve entrare nel momento in cui si decide, si finanzia, si disegna, si sviluppa, si comunica e si misura l’impatto.

Questa è forse la lezione più importante della Strategia europea rafforzata: l’accessibilità non è un settore per specialisti, ma una grammatica della società contemporanea. Riguarda la tecnologia, il lavoro, la scuola, la sanità, la mobilità, l’informazione, la partecipazione democratica. Riguarda il modo in cui l’Europa vuole immaginare se stessa nei prossimi anni. Se sarà un continente che scrive diritti molto belli e poi lascia le persone sole davanti agli ostacoli, oppure un continente capace di trasformare quei diritti in vita quotidiana. La differenza, per milioni di cittadini, non sarà teorica. Sarà poter lavorare o restare esclusi. Poter studiare o dipendere dagli altri. Poter viaggiare o rinunciare. Poter usare una tecnologia o esserne tagliati fuori. Poter partecipare alla società non come destinatari di assistenza, ma come cittadini.

E forse è proprio qui che l’Europa deve trovare il coraggio di fare il passo successivo. Non limitarsi a dire che nessuno deve essere lasciato indietro, ma costruire finalmente sistemi in cui nessuno venga costretto a chiedere permesso per esserci.