Dalla stazione al treno, la sfida di un trasporto pubblico davvero accessibile

Una stazione ferroviaria può sembrare accessibile perché possiede un ascensore e un marciapiede rialzato, ma basta osservare il viaggio dal punto di vista di una persona con disabilità per capire che la realtà è molto più complessa. L’ascensore potrebbe essere fuori servizio, le informazioni sul binario potrebbero essere soltanto visive, il percorso accessibile potrebbe non essere segnalato oppure potrebbe terminare davanti a un ostacolo. L’accessibilità del trasporto pubblico, infatti, non dipende da una singola struttura, ma da una lunga catena di elementi che devono funzionare insieme. Il 26 giugno è stata presentata una nuova iniziativa della Repubblica Ceca che prova ad affrontare il problema in modo organico.

Si tratta del “Catalogo dei requisiti e delle raccomandazioni per migliorare l’accessibilità del trasporto pubblico”, uno strumento metodologico rivolto soprattutto agli enti che commissionano i servizi, ai gestori delle infrastrutture e agli operatori del trasporto. Il documento concentra una parte importante dell’attenzione sul sistema ferroviario e offre indicazioni utili per la progettazione delle opere, la preparazione dei contratti di servizio e la gestione quotidiana dei collegamenti. Il passaggio più interessante è proprio questo: l’accessibilità non viene considerata come un intervento straordinario da aggiungere alla fine, ma come un requisito da inserire nelle decisioni tecniche, economiche e organizzative fin dall’inizio. Una stazione accessibile deve consentire alla persona di arrivare, orientarsi, acquistare un titolo di viaggio, raggiungere il binario, salire sul treno e ottenere assistenza quando necessario. Se uno solo di questi passaggi è impossibile, l’intero viaggio può saltare.

Il catalogo ceco raccoglie esperienze e criteri sviluppati in diverse parti del mondo, richiamando gli standard europei per le persone con mobilità ridotta e modelli utilizzati nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. L’obiettivo è evitare soluzioni isolate o differenti da una città all’altra e garantire una maggiore uniformità. Per chi viaggia, sapere che le stesse regole vengono applicate in più stazioni significa ridurre l’incertezza. Le persone con disabilità sono spesso costrette a programmare ogni spostamento nei minimi dettagli, telefonando in anticipo, cercando informazioni su più siti e prevedendo possibili alternative. Un sistema coerente restituisce invece una parte di quella spontaneità che gli altri passeggeri considerano normale. Negli ultimi anni la Repubblica Ceca ha già compiuto alcuni progressi concreti.

Secondo i dati citati dalla Railway Administration, 844 stazioni e fermate dispongono oggi di marciapiedi raggiungibili senza gradini. Sono inoltre in corso interventi come l’installazione dei sistemi Eurokey, che permettono alle persone con mobilità ridotta o con altre necessità di utilizzare in autonomia i servizi igienici accessibili presenti nelle stazioni. Sono risultati significativi, ma il numero delle infrastrutture adattate non può essere l’unico criterio di valutazione. Un percorso privo di gradini può rimanere inutilizzabile se presenta pendenze eccessive, spazi troppo stretti o collegamenti interrotti. Allo stesso modo, un bagno accessibile perde la propria funzione quando viene utilizzato come deposito, è chiuso senza spiegazioni o non viene sottoposto a una manutenzione adeguata. La qualità deve quindi essere verificata nell’esperienza reale e non soltanto attraverso una lista di dotazioni presenti.

Un ruolo decisivo appartiene anche alle informazioni. Le comunicazioni devono essere disponibili in forma visiva e sonora, con testi chiari, caratteri leggibili e sufficiente contrasto. I siti e le applicazioni devono funzionare con lettori di schermo, ingranditori e altri strumenti assistivi. Quando un ascensore si guasta o un binario viene cambiato, l’avviso deve raggiungere tempestivamente tutti i passeggeri. Per una persona che utilizza una sedia a rotelle, scoprire soltanto all’arrivo che il percorso accessibile è interrotto può significare rimanere bloccata. Per una persona cieca, un cambiamento comunicato esclusivamente attraverso un tabellone può determinare la perdita del treno. La tecnologia offre strumenti preziosi, dalle applicazioni che indicano gli itinerari accessibili ai sistemi di orientamento all’interno delle stazioni, ma deve essere affidabile e semplice da usare. Non si può costringere ogni passeggero a possedere uno smartphone recente o a utilizzare un’unica applicazione per ottenere un’informazione essenziale. Anche il personale continua ad avere un ruolo fondamentale.

La formazione non deve limitarsi alle procedure per spostare una carrozzina o utilizzare una pedana. Deve insegnare a comunicare con rispetto, chiedere alla persona quale aiuto desidera e intervenire senza sostituirsi inutilmente alle sue decisioni. Troppo spesso l’assistenza viene vissuta come un favore, mentre rappresenta un servizio necessario per garantire un diritto. Rendere accessibile il trasporto pubblico produce vantaggi molto più ampi. Aiuta gli anziani, i genitori con passeggini, chi trasporta valigie, chi attraversa un periodo di difficoltà motoria e chi non conosce bene la lingua. Una stazione ordinata, leggibile e priva di ostacoli è più semplice per tutti. Inoltre, un sistema ferroviario accessibile favorisce il lavoro, lo studio, il turismo e la partecipazione sociale, riducendo la dipendenza dall’automobile e contribuendo a una mobilità più sostenibile.

Il caso della Repubblica Ceca offre quindi una lezione utile anche all’Italia: non basta finanziare singole opere se manca una strategia comune che colleghi progettazione, manutenzione, informazione e qualità del servizio. Le persone con disabilità dovrebbero essere coinvolte nelle verifiche e nella definizione degli standard, perché l’esperienza diretta permette di individuare problemi che spesso sfuggono sulla carta. Una stazione può rispettare formalmente tutte le regole e restare comunque difficile da utilizzare. Il vero obiettivo non è poter dichiarare che una struttura è accessibile, ma consentire a una persona di partire e arrivare senza dover chiedere permesso, senza temere ogni imprevisto e senza dipendere continuamente dalla buona volontà degli altri. È questa la differenza tra una barriera rimossa e una libertà realmente conquistata.