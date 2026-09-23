Dalla giungla dei trattati al saccheggio degli oceani

L’ultimo giovedì di settembre IMO e ONU (quest’anno il 24) celebrano la Giornata marittima mondiale, istituita dalle Nazioni Unite per rendere omaggio a donne e uomini che consentono il funzionamento del commercio marittimo globale. Un’occasione unica per riflettere sullo stato di salute dei mari.

I mari coprono oltre il 70% della superficie terrestre. Rappresentano il motore ecologico ed economico del pianeta. Eppure, non appena si superano le 200 miglia nautiche dalla costa – lasciandosi alle spalle le Zone Economiche Esclusive (ZEE) gestite non senza difficoltà dai singoli Stati – si entra in una sorta di caos istituzionale con decine e decine di trattati internazionali che pochi rispettano. Gli oceani (e il Mar Mediterraneo) continuano ad essere terra di nessuno. E gli accordi internazionali non sempre sono rispettati da chi li ha firmati.

Ma il settore navale ricopre un ruolo centrale nell’economia globale. Secondo l’International Chamber of Shipping (ICS), oltre il 90% del commercio mondiale non viaggia né su gomma né su rotaia né per via aerea, ma via mare. Questo rende alcune zone particolarmente strategiche dal punto di vista geopolitico. Basti pensare a quanto sta avvenendo nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Qui pochi gruppi armati sono riusciti a controllare una parte considerevole dei trasporti via mare di merci e fonti energetiche del pianeta in barba alle pretese di Paesi militarmente ben più potenti. Una situazione che ha già causato un “effetto farfalla” che è sotto gli occhi (e nelle tasche) di tutti.

Che fine hanno fatto le decine di convenzioni internazionali che dovrebbero regolare i mari? Trattati come la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare UNCLOS (del 1982), considerata una sorta di “costituzione degli oceani”. O i trattati dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e le direttive della FAO. Il punto è che tra la firma di questi trattati e la loro reale applicazione esiste un oceano costellato di veti incrociati, mancati controlli e incapacità di applicare sanzioni efficaci.

Gli stessi Stati Uniti d’America, pur rispettandone formalmente molte norme come diritto consuetudinario, non hanno mai ratificato la UNCLOS. La mancata ratifica da parte del Senato americano ha reso meno efficaci le pressioni internazionali sugli altri Paesi. Paesi come la Cina che pur avendo firmato la UNCLOS, in diversi casi ne avrebbe deliberatamente violato alcuni principi chiave. Nel 2016, la Corte Permanente di Arbitrato dell’Aja ha dichiarato illegittime le pretese territoriali cinesi sul Mar Cinese Meridionale. La risposta di Pechino è stata semplicemente ignorare quella sentenza e continuare a costruire isole artificiali, distruggendo barriere coralline per scopi militari e ostacolando la pesca delle nazioni vicine.

Ma non sono questi i soli problemi che riguardano il mare e la sua gestione. Spesso le acque sono solcate da navi che sventolano “bandiere di comodo”: Paesi che concedono l’uso della propria bandiera a navi commerciali in cambio di tariffe formali. In cambio vengono effettuati controlli minimi su sicurezza, sui diritti dei lavoratori e sull’impatto ambientale.

L’impatto sull’ambiente è uno dei temi più rilevanti (ma in realtà sono tantissimi) quando si parla della gestione dei mari. Si pensi ai danni spaventosi causati dalle compagnie petrolifere o dalle navi cisterne colpite da missili e mine nello stretto di Hormuz. Anche nel Mar Mediterraneo, mare “chiuso” e con un ecosistema estremamente delicato, la situazione è preoccupante. O al proliferare della cosiddetta “dark fleet”: navi ombra spesso prive di tracciabilità e assicurazione e prive dei dispositivi GPS indispensabili a livello internazionale per tracciarne la rotta (recentemente sono state abbordate alcune navi sospettate di essere navi ombra russe che ceravano di violare l’embargo).

Anche il settore della pesca non sempre rispetta le regole. Le grandi potenze della pesca industriale utilizzano il proprio peso politico per influenzare le Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca (RFMO) e ottengono quote di cattura costantemente superiori a quelle raccomandate dalla comunità scientifica. A questo si aggiunge che sono ancora praticate forme di pesca illegale e distruttiva (IUU) come la pesca a strascico profonda (bottom trawling) che spiana i fondali oceanici distruggendo in poche ore habitat millenari.

Sono stati registrati numerosi casi di flotte industriali straniere che hanno sconfinato nelle acque dei Paesi in via di sviluppo (specialmente lungo le coste dell’Africa Occidentale), privando in questo modo le popolazioni locali della fonte primaria di sostentamento e spingendo la fauna marina sull’orlo del collasso.

Da qualche anno si è tornati a parlare di Deep-Sea Mining: la corsa alle materie prime critiche necessarie per la transizione energetica (cobalto, nichel, rame) si sta spostando negli abissi. L’Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA) è sotto la pressione costante da parte di multinazionali pronte a scavare la piana abissale e gli appelli della comunità scientifica internazionale restano inascoltati (rimuovere i noduli polimetallici rischia di distruggere ecosistemi sconosciuti e alterare i depositi di carbonio stoccati sul fondo dell’oceano per millenni).

La mancanza di regole e controlli ha aggiunto all’ormai nota piaga delle microplastiche, il problema dello sversamento illegale di acque di zavorra (ballast water), idrocarburi e fanghi di lavaggio delle stive, i cui impatti tossici si ripercuotono sull’intera catena alimentare.

Ma non basta. Secondo il rapporto dell’EMSA (European Maritime Safety Agency) e dell’EEA (European Environment Agency), il settore marittimo contribuirebbe al 3-4% delle emissioni complessive di CO2 dell’Unione Europea. E i dati assoluti dicono che l’UE è ben lontana dall’obiettivo di neutralità carbonica fissato per il 2050.

Come vedremo successivamente, anche l’efficientamento dei motori e la riduzione delle emissioni durante la navigazione e nelle operazioni portuali sono importanti. Un altro aspetto merita attenzione: l’impatto ecologico che deriva dalla rottamazione, dallo smaltimento e dal riciclaggio delle navi a fine vita.

Un’infinità di regole, accordi e trattati accomunati dal fatto di non essere ratificati o rispettati a livello globale. In questo mare di problemi e violazioni degli accordi internazionali, l’unico spiraglio di luce sembrava essere l’adozione del Trattato BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), promosso dalle Nazioni Unite per tutelare la biodiversità nelle acque internazionali e consentire la creazione di Aree Marine Protette in alto mare. Un passaggio storico, ma anche questo rischia di rimanere inutile se i singoli Paesi non lo ratificheranno e se non verranno stanziate le risorse necessarie per monitorare e sanzionare efficacemente le violazioni. Crescenti tensioni geopolitiche che renderanno impossibile tutelare il mare come bene comune sotto ogni punto di vista. Anche in occasione della Giornata marittima mondiale.