Oggi 25 novembre 2026, ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prendono avvio i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che si concluderanno il 10 dicembre: Giornata dei diritti umani. Il tema del 2026, promosso dall’ONU, è sintetizzato nella formula: “UNiTE to End Violence Against Women and Girls: Ensure justice, protect survivors”. La campagna si rivolge a tutte le donne in ogni contesto di vita e di attività: ambito domestico, lavorativo, pubblico e digitale. L’edizione 2026 conferma l’impostazione del 2025 incentrata sulla violenza digitale, riconoscendo che la dimensione online e offline costituisce un continuum. Del resto, anche l’IA generativa accentua fenomeni abusivi preesistenti, rendendo possibili deepfake, disinformazione, molestie automatizzate, impersonificazione, sextortion e stalking basato sul trattamento di dati, con portata e velocità senza precedenti (cfr. UN Women, How AI is exacerbating technology-facilitated violence against women and girls, 2025).

Tra i contributi di UN Women è rinvenibile anche un’analisi completa di come l’IA stia amplificando le VAWG facilitate dalla tecnologia, nella quale sono esaminate le sfide giuridiche, etiche e di responsabilità specifiche derivanti dagli strumenti digitali in rapida evoluzione. In particolare, il documento mostra come gli strumenti di IA amplifichino le forme più diffuse di abuso online – tra cui pornografia deepfake, discorsi d’odio automatizzati, impersonificazione, doxing e attacchi digitali coordinati – e, al tempo stesso, come la stessa IA possa essere impiegata per prevenirle e contrastarle. Una violenza digitale, che ha effetti tutt’altro che virtuali: umiliazioni, ricatti e coercizioni che, nei casi più gravi, sfociano in aggressioni fisiche e femminicidi, lasciando “cicatrici profonde nel corpo e nella mente” (cfr. Dichiarazione del Presidente Mattarella in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne).

Alla radice di ogni forma di violenza, online e offline, vi è la negazione della libertà e della dignità dell’altro. Da qui l’appello di UN Women a sfidare la colpevolizzazione della vittima, a denunciare gli atteggiamenti che giustificano la violenza e a rifiutarsi di normalizzare gli abusi. Un approccio che trova riscontro nell’insegnamento della Chiesa: il Santo Padre Leone XIV, nella lettera pubblicata sulla rivista Piazza San Pietro e resa nota l’8 marzo 2026, giorno della Festa della Donna, afferma che “la violenza, qualunque violenza, è la frontiera che divide la civiltà dalla barbarie. Non bisogna mai sottovalutare un atto di violenza e non dobbiamo avere paura di denunciare la violenza, compreso quel clima giustificazionista oppure che attenua o nega le responsabilità”. Come leggiamo, nella Nota dottrinale presentata dal Dicastero per la Dottrina della Fede: “Il sano e bello “noi due” è la reciprocità di due libertà che non vengono mai violate, ma si scelgono a vicenda. […] l’altro non può essere un mezzo per risolvere le proprie insoddisfazioni, e il proprio vuoto deve essere colmato in altri modi, mai attraverso il dominio dell’altro. […] Alla mancanza di rispetto e riverenza di fronte alla dignità dell’altra bisogna reagire in tempo prima che appaiano forme di manipolazione o di violenza. In questi casi, la persona deve far valere la sua dignità, porre i limiti necessari e iniziare un cammino di dialogo sincero, in modo tale da esprimere un chiaro messaggio: “Tu non mi possiedi, tu non mi domini”. E questo non solo per difendere sé stessi, ma anche per la dignità dell’altro, perché nella logica del dominio, anche chi domina finisce per negare la propria dignità”. (cfr. Una caro – Elogio della monogamia. Nota dottrinale sul valore del matrimonio come unione esclusiva e appartenenza reciproca (25 novembre 2025)).

Un tema, quello del diritto della donna a una vita libera dalla violenza, quale estrinsecazione di un diritto umano che ha trovato un importante riconoscimento nella Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata nel 1979 e ratificata dall’Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132, nota con l’acronimo CEDAW. Grande impulso allo sviluppo della lotta alla violenza domestica e di genere è derivato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa adottata l’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, detta anche Convenzione di Istanbul. A livello interno, il legislatore italiano, fin dall’inizio del nuovo millennio, ha messo in campo, a più riprese, un’intensa produzione normativa per contrastare la violenza domestica e di genere.

Da ultimo, la legge 2 dicembre 2025, n. 181 «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime» ha introdotto il delitto di femminicidio (art. 577-bis, cod. pen.) che è punito con la pena dell’ergastolo, la più grave sanzione conosciuta dall’ordinamento, ritenuta dal legislatore necessaria «per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato». Ne conseguono, quali primi corollari, l’imprescrittibilità ex art. 157, ult. comma, cod. pen. e, sul fronte processuale, ai sensi dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità del giudizio abbreviato (cfr. Rel. n. 04/2026 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale della Corte Suprema di Cassazione). Tutto ciò a testimonianza che “La violenza contro le donne – potenzialmente le nostre nonne, madri, sorelle o figlie – resta una realtà che ferisce l’intera umanità” come ha recentemente ricordato il Santo Padre in Plaza Mayor a Lima, in Perù (12 novembre 2026).