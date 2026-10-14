Dai carburanti al riscaldamento: gli effetti della crisi energetica sulle famiglie

La crisi energetica sta producendo effetti pesanti su tutti i consumi delle famiglie italiane. Sui carburanti, in particolare, da mesi subiamo rincari clamorosi che, in molti casi, non trovano giustificazione nell’andamento del prezzo del petrolio. Quando il greggio sale, i prezzi alla pompa aumentano immediatamente. Quando scende, come è in parte accaduto rispetto ai picchi del 2025 e di quest’anno, i prezzi dei carburanti non diminuiscono mai. È una dinamica grave, perché comporta costi diretti per le famiglie, per i lavoratori e per tutti i cittadini che utilizzano ogni giorno il proprio autoveicolo.

A questi costi si aggiunge l’aumento delle spese di trasporto, che si riflette immediatamente sui prezzi al consumo, soprattutto dei generi agroalimentari, ossia della spesa quotidiana delle famiglie. Le prospettive non sono incoraggianti: a parte qualche modesto sconto concesso di recente dai gestori, non si intravede ancora una soluzione concreta al problema.

Il petrolio, peraltro, non significa soltanto carburanti e costi energetici per le imprese di trasformazione. È anche la materia prima per la produzione di molte plastiche e dei polistiroli, i materiali isolanti che impediscono la dispersione del calore. Incide inoltre sul riscaldamento, sia condominiale sia domestico, per chi dispone di una caldaia a gas o di altro tipo.

In sostanza, tutto aumenta. Abbiamo effettuato i conteggi proprio in questi giorni e considerando tutte le voci citate, e altre ancora, i rincari registrati dal 2021 al 2026 equivalgono a circa due stipendi in più da destinare al pagamento di tali costi. Ne deriva una diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie, aggravata dal fatto che stipendi e pensioni sono fermi. La perdita di capacità di spesa determina una sorta di blocco dello sviluppo economico, come dimostra l’andamento della produzione industriale, la cui crescita si è ridotta del 4%. Il quadro, dunque, non è in alcun modo rassicurante.

Sono quindi necessari investimenti e un sostegno concreto a chi non ce la fa, anche attraverso sussidi, ma soprattutto politiche orientate allo sviluppo. Occorre inoltre contrastare con fermezza le speculazioni che interessano diversi settori, dall’agroalimentare all’energia, perché non si può accettare che a pagare siano sempre i cittadini.