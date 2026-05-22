Da Francesco a Leone XIV: Acerra simbolo della difesa della casa comune

“Laudato si’, mi’ Signore”, cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba”.

Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che “geme e soffre le doglie del parto” (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora”.

Da quando il 24 maggio del 2015 è stata promulgata l’enciclica “Laudato si’” molte cose sono cambiate, ma questo incipit rimane folgorante, di una forza che spiazza. Legge gli errori del passato, mette davanti al futuro, interpella tutti sulla vera priorità dell’oggi.

Papa Francesco aveva già fissato la data della sua visita ad Acerra, il 24 maggio del 2020. Il quinto anniversario della promulgazione dell’enciclica lo avrebbe celebrato nella capitale della terra dei fuochi. Il Covid lo ha impedito, ma lui disse che ci sarebbe andato appena possibile; “sicuro”, aggiunse. Quella promessa è mantenuta da Papa Leone XIV, che con un programma molto simile sarà ad Acerra nell’anniversario della promulgazione dell’Enciclica “Laudato si’”, questo 23 maggio. E’ bello sapere che il testimone che passa di mano dal 24 maggio 2020 al 23 maggio 2026, in un certo senso proseguirà il suo cammino, il suo passaggio, il 4 luglio prossimo, quando come Francesco anche Leone andrà a Lampedusa: se la promessa di Acerra viene mantenuta, quella di Lampedusa viene confermata. Acerra merita il titolo di capitale di “Laudato si’”, come Lampedusa merita il titolo di capitale di “Fratelli tutti”.

Come molte iniziative per il rispetto dell’uomo hanno luogo a Lampedusa, è bello che molto si faccia ad Acerra per lo stesso rispetto, inscindibile da quello per “nostra matre Terra”. Attivisti e associazioni locali (un esempio sono Le Mamme di Miriam) guidano la lotta continua contro gli sversamenti illegali di rifiuti tossici e operano sul territorio. La città ospita l’unico termovalorizzatore attivo in Campania. Il Comune, la Diocesi e la Regione organizzano tavoli di confronto (come gli Stati Generali dell’ambiente) per affrontare le criticità legate all’inquinamento atmosferico e per mappare la salute della popolazione. Ancora a gennaio c’è stato un incontro in città, al termine del quale la stampa locale ha scritto: “le sfide ambientali non possono essere affrontate in modo frammentato. Bonifiche efficaci, tutela della salute e ricostruzione della fiducia dei cittadini richiedono una vera rete, fondata su collaborazione, trasparenza e continuità”.

Il nome “Terra dei Fuochi” credo sia stato coniato da Legambiente a inizio di questo millennio, ma la storia comincia negli anni Ottanta, quando emersero le ecomafie. Ovunque si legge che tutto cominciò con camion carichi di scorie industriali, fanghi tossici e scarti di lavorazione che venivano scaricati e sepolti nelle campagne tra le province di Napoli e Caserta. E allorché le discariche illegali cominciarono a traboccare, i clan iniziarono ad appiccare vasti incendi. Poi ci fu il collasso, con le famose ecoballe, rifiuti urbani ammassati a cielo aperto, sei milioni di tonnellate di spazzatura.

Fermandosi ai titoli, questa è la storia della Terra dei Fuochi. Una terra per circa 90 comuni, una storia di vittime. Nessuno ha saputo determinare il numero esatto dei morti per inquinamento, certo l’incidenza dei tumori è molto più alta che altrove e La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che lo Stato Italiano ha violato il diritto alla vita degli abitanti della Terra dei Fuochi.

Sono solo i titoli che presentano una giornata storica, quella in cui papa Leone XIV giunge in una delle città che fragorosamente parla al mondo d’oggi. Ed è straordinario che lui ci vada così presto, dimostrando che Laudato si’ e Acerra sono un binomio indispensabile per capire il mondo dalle sue periferie.