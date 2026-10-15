Da Fatima a Lourdes, Giovanni Paolo II pellegrino nel segno di Maria

“Ho avuto paura nel ricevere questa nomina, ma l’ho fatto nello spirito dell’ubbidienza verso Nostro Signore Gesù Cristo e nella fiducia totale verso la sua Madre, la Madonna Santissima”. Queste parole facevano parte del primo saluto a quanti gremivano piazza S. Pietro, quel lunedì 16 ottobre del 1978, del cardinale polacco Karol Wojtyla, dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica Vaticana, quando è diventato per tutti Giovanni Paolo II. Da queste parole, si capisce subito che il suo pontificato avrà come guida la Vergine Maria e così sarà nel corso dei suoi ventisette anni di vescovo di Roma. Lo si comprende già dal suo motto: una croce e una M grande e sotto “Totus Tuus”.

Non è un’invenzione del papa polacco, l’ha presa da S. Luigi Grignon Maria de Monfort (1673-17169) infatti durante l’occupazione nazista della Polonia, Wojtyla lavora come operaio nella fabbrica Solvay di Cracovia e qui trova il tempo di leggere il “Trattato della Vera devozione a Maria” del santo francese. La tesi del Monfort è radicale: “Per andare a Gesù in modo più sicuro e veloce, donati totalmente a Maria. Diventa suo schiavo d’amore. Lei non tratterà nulla per sé, ti porterà a Cristo”. Wojtyla fa la consacrazione a 21 anni e non l’ha più revocata. Dirà da pontefice: “Questa devozione mi ha aiutato moltissimo. Ho trovato in essa una guida per vivere il Vangelo”. Egli rimasto ben presto orfano di tutti, sia dei genitori e del fratello, davanti alla Madonna Nera di Czestochowa dirà: “Da oggi tu sarai mia Madre”.

Qualche settimana dopo la sua elezione al soglio di Pietro, Giovanni Paolo II si recherà il 29 ottobre del 1978 al santuario della Madonna della Mentorella sul monte Guadagnolo, nel comune di Capranica Prenestina, vicino Roma, è un ritorno in quel luogo tra i monti, più volte visitato anche prima del conclave, per raccogliersi in preghiera davanti alla statua lignea della Madonna delle Grazie. Nel corso dei suoi innumerevoli viaggi in Italia e in tutto il mondo, Giovanni Paolo II, non ha mai dimenticato di andare a trovare la Vergine in un santuario o in una semplice cappella a lei dedicata.Naturalmente il Papa “mariano” per eccellenza, più volte ha reso omaggio alla Madonna, da Lourdes a Fatima, da Czestochowa a Mariazell, da Nostra Signora di Guadalupe a quello della Vergine dell’Aparecida, da Notre Dame du Lac Togo de Togoville a Nostra signora della Liberazione in Senegal e tanti altri santuari, grandi e piccoli, noti e meno noti.

Ma sicuramente due visite ai luoghi mariani sono rimasti più impressi che hanno dimostrato ancor di più l’attaccamento e l’affidamento di Giovanni Paolo II alla “Tutta Bella”. Il viaggio a Fatima il 13 maggio del 1982, un anno dopo il famoso attentato dell’anno precedente e l’ultima visita alla Grotta di Massabielle, a Lourdes nel corso del suo ultimo viaggio all’estero nell’agosto del 2004.

In Portogallo, a Fatima disse tra l’altro: “Sono venuto per ringraziare la Divina Provvidenza in questo luogo che la Madre di Dio sembra avere così particolarmente scelto”. Egli aveva attribuito la salvezza della propria vita all’intervento della Madonna di Fatima, convinto che una mano avesse sparato il colpo e un’altra lo avesse deviato impedendone l’esito fatale. Alla Vergine, che si trova nella cappellina nel vasto piazzale del santuario portoghese, fu donato dal Papa, il proiettile con il quale fu colpito, che fu incastonato nella parte interna e concava della corona della statua della Beata Vergine del Rosario, nell’unico punto che era rimasto vuoto al momento della fabbricazione della corona stessa. Quando giunse a Lourdes nel 2004, Giovanni Paolo II era già malato e sofferente e a fatica riuscì ad inginocchiarsi davanti alla Vergine e nel suo discorso confermò ancora una volta la sua autentica devozione alla Madonna.

“Inginocchiandomi qui, presso la grotta di Massabielle, sento con emozione di aver raggiunto la meta del mio pellegrinaggio…Questa grotta dove apparve Maria, è il cuore di Lourdes…qui la Vergine invitò Bernadette a recitare il Rosario, sgranando Lei stessa la corona. Questa grotta è diventata così la cattedra di una singolare scuola di preghiera, in cui Maria insegna a tutti a contemplare con ardente amore il volto di Cristo”. Ricordiamo che Giovanni Paolo II ha voluto il 25 marzo del 1984, consacrare il mondo al Cuore Immacolato di Maria, che qualche anno dopo nel 1987 ha scritto l’enciclica “Redemptoris Mater”, definendo Maria la prima discepola.

Nel 2002 ha aggiunto ai tradizionali misteri del Rosario, i “Misteri della Luce”. Nel suo ultimo libro “Memoria e Identità “pubblicato nel febbraio del 2005, sfogliando le pagine troviamo un profondo pensiero sulla Vergine: “Se non ci fosse Maria, non avrei capito cosa vuol dire che Dio ci ama come una madre”. Per Giovanni Paolo II, Maria ci prende per mano, quando non l’uomo non ha più la forza per camminare da solo verso suo Figlio. Lo stesso Papa, in segno di ringraziamento alla Vergine, fece collocare il 7 dicembre del 1981 sulla facciata del Palazzo Apostolico in Piazza S. Pietro un mosaico raffigurante la Madonna con il Bambino con il titolo “Mater Ecclesiae”.

Durante la benedizione, il giorno dell’Immacolata, dello stesso anno, affacciandosi dalla finestra del suo studio per la recita dell’Angelus, il Papa espresse il desiderio che quanti si fossero recati in Piazza S. Pietro alzassero lo sguardo verso Maria per rivolgerle, con fiducia filiale, il proprio saluto e la propria preghiera. In un mondo segnato da conflitti, incertezze e sofferenze, il messaggio mariano di Giovanni Paolo II conserva a distanza di quasi cinquant’anni dalla sua elezione a pontefice, un significato spirituale profondo: affidarsi a Maria significa imparare da lei la fiducia, la perseveranza e l’amore, per vivere ogni giorno nella speranza e nella luce del Vangelo.