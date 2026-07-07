Custodire il Mediterraneo: una sfida di civiltà

Il Mar Mediterraneo, per gli Antichi Romani, era il Mare Nostrum e oggi più che mai, rappresenta un patrimonio naturale, culturale e umano che appartiene a tutti. Non è soltanto il mare che bagna le coste di 22 Paesi: è il luogo dove, nel corso dei secoli, si sono incontrati popoli, civiltà e religioni, dando vita a intensi scambi commerciali, culturali e sociali che hanno contribuito a costruire la storia del mondo. Le sue rotte sono state vie di dialogo, di crescita economica e di contaminazione culturale, facendo del Mediterraneo uno dei più grandi crocevia della civiltà. Dal punto di vista geografico esso è un mare quasi completamente chiuso, collegato all’Oceano Atlantico esclusivamente attraverso lo Stretto di Gibilterra, da cui riceve il necessario ricambio delle acque. Nonostante questa caratteristica, la particolare circolazione marina, alimentata soprattutto dall’azione dei venti, garantisce un continuo rinnovamento idrico e favorisce l’ingresso di numerose specie provenienti dall’Atlantico.

Con una profondità media di circa 1.500 metri e una massima di oltre 5.200 metri, è il mare chiuso più profondo del pianeta. Un ambiente straordinario che custodisce una ricchezza biologica sorprendente: pur occupando appena l’1% della superficie marina terrestre, ospita oltre 12 mila specie e concentra circa l’8% della biodiversità marina mondiale. Il suo ricco ecosistema comprende habitat di straordinario valore, praterie di posidonia, cetacei, tartarughe marine, molluschi, pesci e una moltitudine di organismi che rendono questo bacino uno degli ambienti più preziosi e delicati del mondo. Proprio questa ricchezza naturale è oggi sottoposta a pressioni sempre più intense. Cambiamenti climatici, inquinamento da plastica, pesca eccessiva, traffico marittimo e perdita di habitat stanno alterando gli equilibri di un ecosistema fragile, con conseguenze che ricadono non solo sulla flora e sulla fauna, ma anche sulle comunità che vivono lungo le sue coste. Difendere il Mediterraneo significa quindi tutelare non soltanto l’ambiente, ma anche il futuro delle persone che da esso dipendono per il lavoro, l’alimentazione, il turismo e la qualità della vita.

La Giornata internazionale del Mar Mediterraneo, istituita nel 2014, nasce proprio con questo spirito: sensibilizzare cittadini, istituzioni, mondo della ricerca, imprese e associazioni affinché la salvaguardia di questo mare diventi un impegno condiviso. La tutela dell’ambiente non può più essere delegata a pochi: è una responsabilità collettiva che riguarda ciascuno di noi. Lo aveva intuito con straordinaria lungimiranza Giorgio La Pira quando, nel 1958, affermò: “Il Mediterraneo può diventare, davvero, se pacificato, lo spazio più luminoso della Terra”. È un messaggio che conserva intatta tutta la sua forza. Perché un Mediterraneo più pulito, più protetto e più pacifico significa anche un Mediterraneo più giusto, più solidale e capace di unire i popoli anziché dividerli. Custodire il Mediterraneo significa, in definitiva, prendersi cura della nostra casa comune. Non è soltanto una sfida ambientale: è una scelta di civiltà, di responsabilità e di speranza verso le generazioni future. Oggi, tra crisi climatiche e conflitti, il Mediterraneo può e deve continuare a essere un ponte tra i popoli e un simbolo di cooperazione, a condizione che tutti si impegnino a preservarne l’inestimabile patrimonio naturale e umano.