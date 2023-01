La cultura: elemento fondamentale per la crescita del Paese

La cultura è un elemento fondamentale per la crescita del paese, delle famiglie e, se adeguatamente valorizzata, consente uno sviluppo collettivo ragionevole. Essa rappresenta una questione di enorme importanza e deve essere affrontata con grande serietà, sempre e comunque. A tal proposito, ci siamo permessi di lanciare un’idea per poter aiutare i nostri concittadini a diffondere questo valore, ossia regalare i libri che si sono già letti e riporli, ad esempio, in alcune bacheche degli inquilinati e poter così aumentare la diffusione della cultura nel nostro paese.

L’accesso alla cultura da parte di tutti deve incentivato facendo investimenti sulle scuole. Inoltre, i mezzi di comunicazione, come ad esempio la televisione, deve essere una scuola di formazione culturale per tutti i cittadini e, di conseguenza, trasmettere programmi con una importante valenza culturale e non basati su altro. Quindi, scuola e sistemi di comunicazione di massa, hanno una funzione molto importante. Purtroppo, negli ultimi anni, si legge molto meno e si opera molto di più in rete, ad esempio attraverso i social. La diffusione della cultura in quest’ambito deve essere fatta mettendo al bando il linguaggio cattivo. Se tutti noi riusciamo a trasmettere un messaggio corretto, mediante la scuola, gli insegnamenti familiari e i sistemi di comunicazione di massa, daremo un giusto e importante contributo culturale ai nostri concittadini.