Cosa vuol dire fare la volontà di Dio?

Quante volte chiedendo ad una persona, magari che sta vivendo delle difficoltà, abbiamo posto la domanda “come stai?” ci siamo sentiti rispondere “come vuole Dio!”, quasi fosse lui la causa di tutti i nostri mali e/o guai e che si divertisse a renderci la vita complicata.

Ma il Vangelo di questa domenica ci dice altro: La Parabola dei due figli, a cui il padre chiede di andare a lavorare nella vigna, ci invita a non aver paura di compiere la volontà del Padre. Questi non vuole la nostra infelicità, al contrario ci stimola ad affrontare i limiti e le perplessità che molte volte abbiamo su noi stessi.

Al primo figlio chiede di andare alla vigna, questi risponde positivamente e con entusiasmo. E’ sincero, vuole collaborare con il Padre… ma forse, e dico forse, si trova a dover fare i conti con le proprie paure…“ne sarò capace?”, “sono all’altezza?” Insomma, si inseriscono tante preoccupazioni che alla fine si sente costretto a rinunciare.

Anche al secondo figlio il Padre chiede la stessa cosa, ma la sua risposta è negativa. Anche questo figlio è sincero. Però, ci dice l’evangelista Matteo, si pente, o meglio… ci ripensa, e nonostante il primo atteggiamento, cioè il rifiuto, decide di collaborare nel lavoro… si misura con se stesso… mette in atto le proprie capacità… magari anche sbagliando… ma ci prova.

Ecco, allora, che volontà di Dio non è fare ciò che è contrario al nostro cuore, anzi, Dio vuole che entriamo in quella parte più intima, spesso soffocata, sepolta, dimenticata, del nostro stesso cuore, quella parte che ci rende davvero felici. Dio non ci chiede di fare ciò che non sappiamo o non riusciamo, realmente, a fare, vuole proprio portarci nell’intimo dell’intimo di noi stessi per far emergere ciò che ci porta alla vera felicità.

Nell’affermare che pubblicani e prostitute ci passeranno davanti, citando queste due categorie ci mette davanti ad una realtà che riguarda noi stessi. Ognuno di noi può essere capace di barattare la propria vita, credendo di rimanere al sicuro nella “comfort zone”, con illusioni che confondono e che crediamo possano essere la nostra felicità, la nostra realizzazione, ma che in realtà causano tristezza e senso di fallimento, tanto da farci dire, di stare “come vuole Dio”.

Gesù si trova a dibattere con i farisei e i dignitari religiosi. Precedentemente, nel Tempio, ha cacciato i venditori, i cambiavalute, attirandosi l’astio dei sommi sacerdoti e di tutta la classe sacerdotale…avevano bisogno di un pretesto per condannarlo a morte. Gesù, la vigna del Padre, sa che su di lui pende questa condanna. Tenta il tutto per tutto per stanare il meglio anche da chi si dichiara suo nemico… ma, come il primo figlio, anche loro hanno paura di scavare ed entrare nell’intimo del proprio cuore. Immettersi in questa operazione richiede troppa fatica, cambiamento radicale, mettere in discussione quelle che pensano siano certezze assolute…troppa fatica… si sta meglio così, “come Dio (non) vuole”.