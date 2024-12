Cosa significa operare nel terzo settore

Operare all’interno del Terzo Settore, primariamente, significa prendersi cura del prossimo in modi molto diversi e articolati che lambiscono ogni fascia della popolazione, partendo dai giovani del doposcuola fino ad arrivare agli anziani bisognosi di cure. Quindi, all’interno dello stesso, ci sono diversi ambiti che, in molti casi, sono molto differenti ma sono uniti dalla consapevolezza di agire per il bene comune e di avere alla propria base lo spirito di prossimità nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla fase della vita che stanno attraversando, si trovano a fare i conti con una fragilità. A riprova di ciò, quindi, è fondamentale valorizzare le competenze di coloro che, con grande spirito di servizio e abnegazione, si mettono al servizio del prossimo, prendendosi cura degli altri e permettendo loro di vivere una quotidianità migliore è più indipendente.

In altre parole, senza alcuna esitazione, abbiamo il dovere di prenderci cura di chi si prende cura, dando loro una formazione professionale di qualità e incentivando la condivisione di valori di riferimento incentrati sulla prossimità nei confronti di coloro che, in diversi modi, stanno vivendo una difficoltà. È pertanto fondamentale accrescere costantemente le competenze di ogni operatore nell’ambito dell’assistenza, incentivando il dialogo e creando spazi di confronto, finalizzati a un miglioramento a tutto campo dei servizi di welfare, i quali devono porsi come finalità la tutela della dignità della persona.

Acli Colf, fin dalla sua fondazione, persegue instancabilmente questo obiettivo di civiltà attraverso una opera di formazione delle assistenti di cura le quali, con notevole impegno, assicurano ogni giorno un’assistenza domiciliare di qualità elevata ai nostri anziani. Questo però, da solo, non è sufficiente: serve un’azione globale tesa a riaffermare sempre di più il valore sociale della cura portato avanti dal Terzo Settore il quale, nel nostro Paese, rappresenta un insieme soggetti che, con spirito di sacrificio, operano per garantire un futuro migliore ai membri più fragili delle nostre comunità. Nessuno di loro può o deve essere lasciato solo.