COP31, la sfida di Antalya: giustizia climatica e impegni concreti

ra pochi giorni la città turca di Antalya sarà il centro di un appuntamento che riguarda l’intera umanità: la COP31, trentunesima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Capi di Stato e di governo, ministri, negoziatori, scienziati, imprese e associazioni si ritroveranno attorno a un tavolo che ha un compito arduo: rispondere a una crisi che non conosce confini e che colpisce, per prima, chi ha meno strumenti per difendersi. Il programma è ampio: accanto ai negoziati multilaterali e agli eventi dei singoli Paesi, compreso il Padiglione Italia, si susseguiranno giornate dedicate a energia, agricoltura, finanza, città e innovazione. Dieci le aree di lavoro: dalla transizione energetica e dall’elettrificazione alla riduzione dei rifiuti e del metano, dalle città capaci di resistere ai rischi climatici all’industria a basse emissioni; dalla formazione dei giovani alla sicurezza alimentare, dalla tutela di oceani e mari alla salute, fino al coordinamento tra clima, biodiversità e lotta alla desertificazione e al cosiddetto «ponte dell’attuazione», pensato per trasformare gli impegni in progetti finanziabili e realizzabili.

Per i credenti questo elenco non è un semplice ordine del giorno tecnico. Papa Francesco, nella Laudato si’, ci ha ricordato che tutto è connesso e che “il grido della terra” e “il grido dei poveri” sono un unico lamento. Papa Leone XIV, nel solco del suo predecessore, continua a richiamare le coscienze alla responsabilità verso il creato. Quando un raccolto fallisce per la siccità, quando un’alluvione travolge un quartiere fragile, quando il mare sale su una costa abitata da pescatori, a pagare sono i volti concreti dei più vulnerabili, spesso i meno responsabili del riscaldamento globale. Proprio qui sta la posta in gioco. Non bastano nuovi obiettivi, né dichiarazioni solenni: la storia delle Conferenze sul clima insegna che la distanza tra le promesse e i fatti è il vero nodo. Per questo l’attenzione all’attuazione è la nota più incoraggiante dell’agenda di Antalya. Un impegno che non diventa scuola, ospedale, rete idrica, campo coltivato o casa sicura resta una parola vuota.

Serve anche uno sguardo lungimirante. Le scelte di oggi decideranno il mondo che consegneremo ai giovani, che non a caso hanno un posto di rilievo nel programma: la transizione ecologica sarà credibile solo se saprà coinvolgerli, formarli, ascoltarli. E serve giustizia: la finanza climatica deve raggiungere davvero le comunità più povere, senza lasciare nessuno ai margini del cambiamento. Il Magistero della Chiesa non offre soluzioni tecniche, ma una prospettiva: la conversione ecologica è prima di tutto conversione del cuore, fatto di solidarietà tra popoli e dialogo tra generazioni. Ai potenti riuniti in Turchia si chiede quindi coraggio e, a ciascuno di noi, coerenza quotidiana. Che Antalya quindi, non sia l’ennesima occasione mancata, ma l’inizio di una responsabilità condivisa. La Casa Comune è affidata a tutti, e il tempo per custodirla, ormai, è adesso.