COP31, ad Antalya la sfida di trasformare gli impegni sul clima in azioni concrete

Dal 9 al 20 novembre, ad Antalya, in Turchia, si svolgerà la COP31, la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). A presiedere i lavori sarà Murat Kurum, ministro turco dell’Ambiente, dell’Urbanizzazione e del Clima. Anche Chris Bowen, ministro australiano per il Clima e l’Energia, avrà un ruolo centrale nella conduzione dei negoziati.

Il programma prevede dodici giornate tematiche, dedicate ad altrettanti ambiti della transizione climatica. Si partirà il 9 novembre con alimentazione, agricoltura e salute, disponibilità di risorse idriche, sicurezza alimentare e capacità dei sistemi agricoli di adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Il 10 novembre sarà dedicato a energia e trasporti, con particolare attenzione all’elettrificazione, alle infrastrutture di rete, all’efficienza energetica e alla diversificazione delle fonti. Seguiranno giornate dedicate all’economia circolare e alla riduzione dei rifiuti, alle città resilienti, alla finanza e al commercio, all’istruzione e ai giovani. Il programma affronterà anche l’innovazione tecnologica, la tutela degli oceani, la biodiversità, l’uso del suolo e lo sviluppo umano e sociale. Le ultime giornate saranno dedicate all’attuazione degli impegni e ai negoziati conclusivi.

I lavori si svolgeranno nella Zona Blu, l’area delle Nazioni Unite, accessibile esclusivamente ai partecipanti accreditati. La Green Zone, aperta al pubblico e gestita dal Paese ospitante, sarà invece dedicata agli eventi collaterali e alle iniziative di contorno.

Gli effetti del riscaldamento globale sono ormai innegabili: temperature elevate, eventi meteorologici estremi, siccità, alluvioni, perdita di biodiversità e crescente vulnerabilità delle popolazioni. Superato il momento del negazionismo, la questione climatica è oggi un’altra: non esiste una politica ambientale efficace che non coinvolga anche scelte industriali, energetiche, economiche e urbanistiche. E, ovviamente, sociali. Nei giorni scorsi, anche Amnesty International ha richiamato l’attenzione sul rischio di superamento della soglia di 1,5°C e sulla necessità di porre al centro della conferenza la tutela dei diritti umani, delle comunità vulnerabili e dei difensori dell’ambiente. La crisi climatica, quindi, non è soltanto una questione ambientale, ma anche un problema di equità e responsabilità sociale.

Tra i temi più delicati il futuro dei combustibili fossili. La riduzione delle emissioni richiede una trasformazione profonda dei sistemi energetici, attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica, l’elettrificazione e la progressiva riduzione della dipendenza da carbone, petrolio e gas. Un cambiamento che si confronta anche con un altro problema, spesso trascurato: l’impatto ambientale del settore militare. L’uso crescente di armi e armamenti comporta infatti emissioni significative di gas serra, ma la rendicontazione delle emissioni militari a livello internazionale presenta ancora notevoli lacune e criticità istituzionali.

I partecipanti alla conferenza dovranno cercare di trovare il difficile equilibrio tra interessi economici, occupazione, sicurezza degli approvvigionamenti, capacità finanziarie e industriali molto diverse e, più in generale, le profonde differenze tra i Paesi. I Paesi in via di sviluppo, meno responsabili delle emissioni storiche, sono spesso tra quelli maggiormente colpiti dagli effetti del riscaldamento globale. Molti dispongono di risorse limitate per proteggere le infrastrutture, rafforzare i sistemi sanitari, sostenere l’agricoltura e ricostruire dopo le catastrofi. Per i loro governi, garantire una rapida decarbonizzazione, l’accessibilità dell’energia e la tutela delle comunità e dei lavoratori coinvolti nella transizione non è semplice.

Si tratta di questioni già al centro degli incontri delle precedenti COP, ma che finora non hanno trovato risposte risolutive né traduzioni sufficientemente concrete in termini di interventi e risorse. Il problema principale resta il divario tra gli impegni assunti, le promesse e la loro effettiva realizzazione. In particolare, resta aperta la questione delle responsabilità dei Paesi maggiormente responsabili delle emissioni storiche e del loro contributo finanziario per affrontare i danni provocati dal cambiamento climatico nei territori più vulnerabili.

Dopo trentuno conferenze sul clima, la comunità internazionale dispone di accordi, obiettivi e conoscenze scientifiche sufficienti per comprendere la portata della crisi. Quello che ancora manca è la capacità di tradurre questo patrimonio di conoscenze e impegni in politiche coerenti, investimenti adeguati e risultati verificabili.

Ad Antalya, i partecipanti alla COP31 dovranno affrontare una questione complessa: da un lato, mantenere aperto il dialogo tra Paesi con interessi differenti; dall’altro, costruire strumenti concreti per accelerare il cambiamento e rendere finalmente effettivi gli impegni assunti.